AFCチャンピオンズリーグ2（ACL2）のグループG第5節が26日に行われ、FC町田ゼルビアはアウェイでスヴァイリエンFCと対戦した。 前身のAFCカップを···

。 昨シーズンはガンバ大阪が同大会を制しており、町田は“ Jリーグ 勢”としての大会連覇を目指す。 町田はここまでのグループステージで4戦全勝。 前節、上海申花を下したことですでに決勝トーナメント進出を確定させている。

試合はホームのスヴァイリエンが鋭い攻撃からチャンスを作るものの、町田も体を張った守備で対応。 一方の町田もボール保持の時間を増やすと、24分にはエリア内へ侵入し、明本考浩がボレーシュートを放つなど、徐々にゴールに近づく。 クワメ・ペプラのフィジカルから攻撃の糸口を探すスヴァイリエンは、35分にビッグチャンス到来。 チアゴ・アウベスが町田DFラインの背後に抜け出し、GK谷晃生と1対1の場面を迎えるも、これをものにすることはできない。

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スコアレスで試合を折り返し、迎えた59分にスヴァイリエンが先制。 後方からのロングボールのセカンドボールを拾われると、チアゴ・アウベスのアシストからマルティンス・ジュニオールにネットを揺らされ、町田はビハインドを背負う。 対する町田は65分、CKからキム・ミンテのシュートがポストに直撃すると、西村拓真の至近距離からの一撃はGKに阻まれ、同点とはならず。 さらに70分には、相馬勇紀とテテ・イェンギを投入し、攻勢を強めたいところだったが、直後の73分に追加点を献上してしまう。