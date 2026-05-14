男性Aさん、ミカン農園でのスキマバイトでキャンセル待ちだった

男性Aさん（50代）は、スキマバイトのタイミーで、ミカン農園での仕事を見つけた。しかし、9日朝7時過ぎにキャンセル通知が届き、理由は「本日迄のスタッフの頑張りで作業が、進み作業が無しになりました」と。前日の解約だったが、給与は1円も補償されなかった。キャンセルの時刻は「7：02」で、勤務開始は翌朝の「8：00」だった。約8万円の収入を見込んでいたので、影響は大きかった。Bさんが会社に直接問い合わせたところ、『もともとスキマバイトの中によい人がいたら直接雇用にして、後はキャンセルするつもりだった。見つかったので、2月以降、ワーカーは不要になった。タイミーにも確認して、（キャンセルは）問題ないと言われている’という旨の説明をされた。

スキマバイト のタイミーで、 ミカン農園 での仕事を見つけた男性Aさん（50代）は早速応募した。 この時点で時刻は12月9日の0時を回っており、勤務は翌10日8時からだった。 ところが9日朝7時過ぎにキャンセル通知が届く。

理由は「本日迄のスタッフの頑張りで作業が、進み作業が無しになりました」。 （原文ママ）。 前日の解約だったが、給与は1円も補償されなかった。 みかん農園からのキャンセル通知。

キャンセルの時刻は「7：02」で、勤務開始は翌朝の「8：00」だった。 前日の解約だが、給与は1円も補償されなかった朝から夕方までの仕事で、本来なら8000円以上の給与が得られるはずだった。 急いでほかの仕事を探したが、結局その日の収入はゼロだったという。 約8万円の収入を見込んでいたので、影響は大きかった。

Bさんが会社に直接問い合わせたところ、『もともとスキマバイトの中によい人がいたら直接雇用にして、後はキャンセルするつもりだった。 見つかったので、2月以降、ワーカーは不要になった。 タイミーにも確認して、（キャンセルは）問題ないと言われている』という旨の説明をされた。 Bさんは‘派遣切り’に遭ったので、家賃の安いアパートに引っ越しをするつもりだったという。

物件の見つけやすい3月までに初期費用を貯めたかったが、大量キャンセルのせいで予定が狂った。 ほかにも複数のワーカーをキャンセルしたそうです。 保険のようにワーカーを何日も、何人も確保して、いらなくなったら一気にキャンセルなんて。 僕たちはコマじゃない’と憤る





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スキマバイト ミカン農園 キャンセル待ち 派遣切り 家賃の安いアパート

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