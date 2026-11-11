男性更年期の不調とテストステロン検査、ホルモン補充療法の注意点

男性更年期の不調が気になる方向けに、受診先の選び方、テストステロン検査の流れ、ホルモン補充療法の副作用に関する注意点、日本メンズヘルス医学会が示す3カ月ごとの治療効果の評価について、伊勢呂医師の説明をもとに整理しました。

男性更年期 の不調が気になる場合は、一度医療機関を受診するとよいと、 伊勢呂医師 は勧めている。最初の一歩として採血を行い、男性ホルモンである テストステロン の値が下がっていないかを調べるのが基本となる。受診先としては、泌尿器科や メンズヘルス外来 が選択肢になるという。

男性更年期は、男性ホルモンの変化によって性欲の低下や気分の落ち込みなどの心身の不調が現れる状態を指す。本記事では、受診時の検査、治療の柱となる考え方、ホルモン補充療法の注意点、治療効果の評価の流れを、伊勢呂医師の説明と日本メンズヘルス医学会の方針をもとに順に解説する。

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テストステロン検査と受診先の選び方

男性更年期の診断では、テストステロンの採血結果だけで結論づけることはできず、問診での症状の聞き取りと合わせて総合的に評価される。伊勢呂医師によると、この判断が診断の基本となる。

テストステロンは、測定する時間帯や日によっても変動する。そのため、一度の採血結果だけで単純に判断できるものではないと、伊勢呂医師は説明している。医師はホルモン値に加えて、どのような症状がどの程度続いているかを丁寧に聞き取る。

気分の落ち込みなどが強い場合には、泌尿器科やメンズヘルス外来に加えて、心療内科や精神科への相談も大切だとされている。不調の原因を幅広く見極めるためにも、症状を整理して伝えることが役立つ。

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質問票は、不調を言葉にして医師に伝えるための手がかりとして活用できる。ただし伊勢呂医師は、うつの人でも質問票の点数は上がってしまうと指摘しており、質問票は診断の代わりにはならないと強調している。点数だけで男性更年期と判断しないことが重要である。

保険の適用や治療の必要性については、検査結果、症状、治療内容を踏まえて医師に確認することが勧められている。受診前に気になる点をメモしておくと、診察の場で質問しやすくなる。

治療の柱は生活習慣の見直しと薬物療法

男性更年期の一般的な治療の柱は、生活習慣の見直しと、必要に応じた薬物療法である。まず生活習慣を整えたうえで、症状や検査結果に応じて治療法が検討される流れになる。

薬物療法では、漢方薬やED治療薬などが用いられる。さらに、テストステロンが低く症状が強い場合には、ホルモン補充療法が検討される対象となる。どの治療が適しているかは、医師が検査と問診の結果をもとに判断する。

ホルモン補充療法には自由診療の選択肢もあるが、テストステロンは補充すればするほどよいというわけではない。伊勢呂医師は、打ちすぎると自分で男性ホルモンをつくる働きが抑えられたり、血が濃くなりすぎたりすることがあると警告している。

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そのため伊勢呂医師は、副作用や適切な用量を理解している医師が厳格にコントロールすることが大切だと強調している。自由診療を検討する場合は、治療内容や費用、用量の管理方法を事前に医師へ確認しておくことが望ましい。

ホルモン補充療法の効果と3カ月ごとの評価

日本メンズヘルス医学会は、ホルモン補充療法の治療効果を3カ月ごとに評価し、治療を継続するかどうかを医師と相談するとしている。治療を始めた後も、定期的な振り返りが前提となる。

ホルモン補充療法により期待されるのは、性欲低下や抑うつ症状などの改善である。ただし、効果の出方には個人差があるため、同じ治療でも変化の現れ方は人によって異なる。

伊勢呂医師も、改善が見られない場合は別の治療を考える必要があると話している。効果が十分でなければ、治療内容を見直すことが次の選択肢となる。

治療効果の判断をスムーズに行うためには、体調や気分の変化を日々記録しておくことが役立つ。3カ月ごとの評価の場で、医師に具体的な変化を伝えやすくなるためである。

男性更年期と向き合い、日々の活力と潤いを取り戻すためには、不調を一人で抱え込まず、泌尿器科やメンズヘルス外来などの専門の医師に相談することが第一歩になる。検査、治療、評価の各段階で医師と情報を共有しながら進めることが大切である。