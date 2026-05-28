男性ファッションの新しい選択肢『airCloset Men's』

男性ファッションにおける「いつも同じような服装になりがち」「新しいスタイルとの出会いが広がりにくい」といった実態に対し、新しいファッションとの出会いを、より自然に楽しめる体験を提供します。

自分では選ばない白パンツに爽やかなシャツを合わせた、新鮮なスタイルを提案していただきました。4人のパパなので普段は汚れを気にして白を敬遠しがちですが、 レンタル だからこそ気軽に冒険できて大満足です！

娘からも「いつもより若く見える！ 」と大好評で、父親として最高に嬉しい褒め言葉をもらえました。 普段の服選びは無難な色に偏りがちですし、程よいカジュアルさとフォーマルさのバランスって自分では本当に難しいんです。 このサービスはプロがシーンに合わせた正解を届けてくれるので、誰でも自信を持って新しい服に挑戦できます。

お気に入りの服で1日の気分が上がるワクワク感を、ぜひ多くの男性に体験してほしいです。 当社が実施した男性ファッションに関する調査では、多くの男性が「いつも同じような服装になりがち」と感じている実態が見えてきました。 また、その背景として、「何を選べばいいかわからない」「似合う服がわからない」「新しい服を探す時間がない」「新しい服を選ぶことが面倒」といった声も見られ、忙しい日常の中で新しい選択肢が広がりにくい状況があることがわかりました。

■新しいファッションとの出会いを、もっと自然に『airCloset Men's』は、男性ファッションにおける「いつも同じような服装になりがち」「新しいスタイルとの出会いが広がりにくい」といった実態に対し、新しいファッションとの出会いを、より自然に楽しめる体験を提供します。 ファッションを楽しみたいと思っていても、「何を選べばよいかわからない」「自分に似合う服がわからない」「服選びに時間をかけにくい」といった理由から、新しい選択肢へつながりにくいケースも少なくありません。

『airCloset Men's』では、スタイリストによる提案と、自分自身で選ぶ楽しさの両方を取り入れながら、無理にスタイルを変えるのではなく、一人ひとりに合った形で新しいファッションとの出会いを広げていきます。 また、レンタルだからこそ、購入前提では試しにくかったスタイルにも気軽に挑戦でき、仕事や休日、旅行など、さまざまなシーンの中で、自分らしいスタイルとの新しい出会いを楽しめます





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男性ファッション 新しい選択肢 レンタル スタイリストによる提案

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