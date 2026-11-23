今月19日の「国際男性デー」を記念し、トークイベント「ぼくたちはどう生きるか？ ―仕事と趣味と健康と、未来をつくるライフハックFES―」（産経新聞社、日本メンズヘルス医学会、日本抗加齢協会、日本抗加齢医学会、更年期健康経営協会主催）が23…

今月19日の「国際男性デー」を記念し、トークイベント「ぼくたちはどう生きるか？ ―仕事と趣味と健康と、未来をつくるライフハックFES―」（ 産経新聞 社、日本メンズヘルス医学会、日本抗加齢協会、日本抗加齢医学会、更年期健康経営協会主催）が23日、東京都千代田区の大手町プレイスホール＆カンファレンスで開催された。

男性の更年期障害やがん治療、これからの性教育のあり方などをテーマに5つのトークセッションが行われ、参加者は真剣に聞き入っていた。 イベントには、順天堂大大学院医学研究科特任教授の堀江重郎医師、慶応大名誉教授の伊藤裕医師ら専門家のほか、歌手の中村あゆみさんや演出家のテリー伊藤さんら多彩なゲストが登場。 男性更年期障害についてのトークセッションでは、タレントのつるの剛士さんが「46歳くらいから何となく症状が出た。 家族にすら言えなかった」と睡眠不足や肥満、発汗などで苦しんだ過去を明かした。

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妻が気付いてくれて安心したというつるのさんは「男性の更年期を知ることが第一歩。 治ったという感覚はないが、受け入れることが大切」とアドバイスを送った。 また6年前に「中咽頭がん」と診断されたお笑いタレントのワッキーさんは「下を向く時間も長いと思うが、上を向く時間が少しでも多ければ、がんに負けていないと思う」と語った。