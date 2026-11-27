◇男子ゴルフツアーカシオ・ワールドオープン第3日（2026年11月28日高知県Kochi黒潮CC＝7400ヤード、

節目の時の迎えた。06年日本プロなどツアー通算6勝を挙げているベテラン、近藤智弘（49＝三甲GC）が予選のカットラインに1打及ばず、きょう28日からの決勝ラウンド進出を逃した。

今季はツアー予選会（QT）上位の成績で前半戦の出場資格を獲得し、中盤のリランキングもクリアしてレギュラーツアー17試合に出場。 前週の試合を終えたところでポイントランクは81位。 今大会での一発逆転を狙っていたが予選ラウドで力尽きた。01年に初シードを獲得してから17年まで賞金シードを守り、その後もシード奪回や生涯獲得賞金シード、QT突破といったハードルをクリアして実に27年間に渡ってレギュラーツアーで戦ってきた。 しかし、10月が締め切りだった今年のQTにはエントリーしなかった。

Advertisement

それにより来季の主戦場はレギュラーツアーから離れる。