大相撲初場所（来年1月10日初日、両国国技館）の番付編成会議が25日、開かれ、碇潟改め大碇の新十両昇進が決まった。

大相撲初場所（来年1月10日初日、両国国技館）の番付編成会議が25日、開かれ、碇潟改め大碇の新十両昇進が決まった。 ◇ 碇潟が新十両を機に、父である甲山親方（元幕内大碇）のしこ名を継いだ。

三段目最下位格付け出しの初土俵から2年の19歳は「上がったら付けるぞとは聞いていた。 早くおやじのを継ぎたいと思っていたので良かった。 おやじの番付（東前頭11枚目）を超せるように頑張りたい」と落ち着いた表情で語った。 明治期には大関も名乗った伊勢ノ海部屋伝統のしこ名を与えた師匠の伊勢ノ海親方（元幕内北勝鬨）は「どう見ても、顔を見て『大碇』しかないでしょ」と説明。

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男手一つで3兄弟を育て、次男がしこ名を継いだ甲山親方は「感慨深い。 自分の化粧まわしも使える。 それがまた〝いなせ〟でいいじゃないですか。 息子がもっと大きい名前にしてくれることを願っている」と、さらなる活躍を期待した。

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碇潟改め大碇の兄は関脇藤ノ川であり、史上25組目の兄弟関取誕生となった。 大碇は「10代で関取になれたけど、兄の方が1場所早いので、ちょっと悔しい気持ちもある。 兄は目標。 ライバルというほど、まだ近づいていない」という。

身長174センチ、体重130キロの新鋭は幕内を目指し、気迫の押し相撲を磨いていく。 （宝田将志）