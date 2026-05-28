由美かおるさんが初めて白髪のおばあちゃん役に挑戦 映画「～インディアン・サマー～」

由美かおるさんは、48年ぶりに映画出演し初めて白髪のおばあちゃん役に挑戦しました。映画は、主人公が看護助手になり、がん患者たちとの出会いを通して、自身の生き方を模索するヒューマンドラマです。由美さんは、初めて白髪のおばあちゃん役に挑戦しましたが、映画では出演だけでなく主題歌『とまり木』を担当しています。

～ インディアン・サマー ～（5月29日全国順次公開）で主人公の亡くなった祖母を演じている 由美かおる さん。 映画は、悩みを抱え孤立した主人公が看護助手になり、がん患者たちとの出会いを通して、自身の生き方を模索する ヒューマンドラマ です。

由美さんは、48年ぶりに映画出演し、初めて白髪のおばあちゃん役に挑戦しました。 今まで若い役ばかりやっていたので、チャレンジしてみたいなと思ったんです。15歳でデビューして大人の世界に入っていろいろな方たちと出会って、そこで学んだこともたくさんあります。 今、この年齢になって高齢者の方の気持ちやカラダとかがだんだんわかってきたので、心から本当にその人のことを思ってその人のためになることをちゃんと本当のことを話してあげるという、そういうおばあちゃんになれたらいいなと思ってやりました。

由美さんは、小学校6年生のときに『西野バレエ団』に入団。 中学3年生のときに深夜のテレビ番組『11PM』に出演し、注目されました。1966年公開の映画『夜のバラを消せ』で俳優デビュー。 翌年には歌手としても活動をスタートさせました。 今回の映画では出演だけでなく、主題歌『とまり木』を担当しています。

由美さんは、映画で初めて白髪のおばあちゃん役に挑戦しました。 映画では、主人公が看護助手になり、がん患者たちとの出会いを通して、自身の生き方を模索するヒューマンドラマを描いています。 由美さんは、48年ぶりに映画出演し、初めて白髪のおばあちゃん役に挑戦しました。 今まで若い役ばかりやっていたので、チャレンジしてみたいなと思ったんです。15歳でデビューして大人の世界に入っていろいろな方たちと出会って、そこで学んだこともたくさんあります。

今、この年齢になって高齢者の方の気持ちやカラダとかがだんだんわかってきたので、心から本当にその人のことを思ってその人のためになることをちゃんと本当のことを話してあげるという、そういうおばあちゃんになれたらいいなと思ってやりました。 由美さんは、小学校6年生のときに『西野バレエ団』に入団。 中学3年生のときに深夜のテレビ番組『11PM』に出演し、注目されました。1966年公開の映画『夜のバラを消せ』で俳優デビュー。 翌年には歌手としても活動をスタートさせました。 今回の映画では出演だけでなく、主題歌『とまり木』を担当しています





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