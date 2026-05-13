田村氏、石橋文化センター70周年でブリヂストンエアフリー披露は感慨深く、次世代のタイヤを誇示

田村氏は、ブリヂストン"最高の品質で社会に貢献"という理念と创��o者である石橋正二郎氏"世の人々の楽しみと幸福の為に"という言葉を引用しながら、石橋文化センターでのエアフリー披露を楽しんだ。田村氏は、エアフリーがサステナビリティを主軸とした新しい時代のタイヤであり、空気を充填する必要がない革新的な技術であることを説明し、田村氏は、自慢のエアフリーは一度乗ってみると乗り心地がよく、新世代のタイヤとして皆さまのお役に立てるように、新しい社会の価値になるようにわれわれもさらなる開発を進めたいとコメント。

田村氏は、ブリヂストン「最高の品質で社会に貢献」という理念と創業者である 石橋正二郎 氏の"世の人々の楽しみと幸福の為に"という言葉を引用しつつ、開園70周年を迎えた 石橋文化センター でエアフリーを披露することができたことについて"感慨深い"と述べるとともに、エアフリーが安心・安全とサステナビリティを主軸とした新しい時代のタイヤであり、空気を充填する必要がない革新的な技術であることを説明。

また高齢化が進む社会において、パンクしないためメンテナンスが不要で、自動運転時代にも移動を止めることがないというエアフリーの利点を挙げ、"新たな価値を社会に提供し、皆さまのお役に立っていきたい。 また少しでも久留米市のお役にも立ってともに成長していきたい"と抱負を述べた。

原口市長は、石橋文化センターの70周年と石橋正二郎記念館の10周年という記念すべき年に合わせた発表であることの意義を述べつつ、バラ園の人気による駐車場不足の問題に触れ、将来構想として共同ホールを取り壊して駐車場を作り、そこにエアフリーを装着するグリーンスローモビリティを配置して高齢者や体の不自由な方々が園内を回れるようにするアイデアも提案した。 なお、エアフリー披露会後には田村氏と原口市長が実証実験車両に乗り、石橋文化センターの周遊を体験。

田村氏は"自慢のエアフリーは一度乗ってみると乗り心地がよく、新世代のタイヤとして皆さまのお役に立てるように、新しい社会の価値になるようにわれわれもさらなる開発を進めたい"とコメント





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