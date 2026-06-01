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田村友里アナ、広島愛とカープへの思いを語る

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田村友里アナ、広島愛とカープへの思いを語る
田村友里RCCアナウンサー
📆6/1/2026 11:46 PM
📰Daily_Online
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RCCアナウンサー田村友里が、アナウンサーを志したきっかけ、カープへの愛情、地元広島での目標を熱く語る。ガッツの愛称で親しまれる彼女の素顔に迫る。

RCC 中国放送の 田村友里 アナウンサー （29）が、地元広島への熱い思いを語った。 彼女の愛称はガッツ。 月曜と金曜の情報番組「イマナマ！ 」でMCを務める人気者だ。

アナウンサーを志したきっかけは、小学生の時に見ていた「めざましテレビ」のMC、高島彩さんへの憧れ。 きれいで知的でユーモアもある姿に惹かれ、ずっとアナウンサーになりたいと思い続けてきたという。 就活ではアナウンサー職にこだわり、北海道から沖縄まで全54社にエントリーシートを送った。 結果的に地元広島で働けていることに感謝している。

カープへの愛情は家族から培われた。 父親と弟は熱狂的なカープファンで、弟は負けると泣くほど。 中学生の頃はテレビでアイドル番組を見たくても、試合が始まるとチャンネルが勝手に切り替わった。 旧市民球場にもよく通い、焼き鳥を食べながら試合を見た記憶が強い。

今もマツダスタジアムには毎年必ず行き、ユニホームは背番号60の田村選手を応援している。2019年にRCCに入社してからカープは優勝しておらず、16～18年の3連覇時は東京の大学にいたため、優勝の熱気を広島で味わえなかったことを悔しがる。 先輩たちから「あの頃はすごかったぞ」と聞くたびに、アナウンサーとして地元で最高の瞬間に立ち会いたいと強く願っている。 父親はプロゴルファーの田村尚之。 ゴルフの教え方が上手で、番組で言われた通りにやるとすぐにスコアが変わったという。

現在はスコア100以下を目指している。 父親からは「なるなら一番かドベのどっちかにしなさい」と言われ、それが彼女のモットーになっている。 毎年家族写真を撮る習慣があり、父親が還暦の時は田村選手のユニホームを着て撮影した。 背番号60で名字が田村というのは、還暦のためにあるようなものだと笑う。

田村選手が「イマナマ！ 」に出演した際にサインをもらい、それを父の還暦プレゼントにした。 今後の目標として、ずっと広島にいたいと語る。 超安定志向で、局を背負うアナウンサーはかっこいいと感じている。

また、女性アナウンサーのイメージを変えたいという。 RCCは男性アナウンサーが中心で女性がついていく形だが、いずれは女性が真ん中に立って番組を仕切る先駆けになりたい。 そのために、今は多くのことを吸収しながら勉強を続けている。 田村友里は1996年9月4日生まれ、広島県呉市出身。

ノートルダム清心中学校・高校を経て明治大学政治経済学部に進学。2019年にRCC入社。 担当番組は「イマナマ！ 」、「THE TIME,」列島中継リポーター、ラジオ「ヨルノバ」など。 明るく元気なキャラクターで、視聴者から愛されている。

彼女の広島愛はとどまるところを知らない。 カープ愛のみならず、地元の魅力を発信することにも熱心だ。 広島の良いところは、人々の温かさと食べ物の美味しさだと語る。 特に、お好み焼きと牡蠣は最高のご当地グルメ。

アナウンサーとして、広島の魅力を全国に伝える役割を果たしたいと意気込む。 また、将来は自身の番組を持ち、広島の文化や歴史を深く掘り下げる企画をしたいという夢もある。 地元への強い愛情と、プロフェッショナルとしての向上心が彼女の原動力だ。 視聴者からは「ガッツ」の愛称で親しまれ、その明るさと真摯な姿勢で多くのファンを獲得している。 田村アナの今後の活躍から目が離せない

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田村友里 RCC アナウンサー 広島カープ 地元愛

 

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