プロ野球２軍公式戦に参加しているオイシックスは２７日、広島から戦力外通告を受けた田村俊介外野手と契約したことを発表した。 この日、インスタグラムに「ご報告です」と新規投稿。広島球団と広島ファンへメッセージを送った。

冒頭で「このたび、オイシックス新潟アルビレックスＢＣに入団することが決まりました。 まずは、今回の騒動により、ファンの皆様、関係者の皆様、そしてこれまで応援してくださった多くの方々に、多大なるご心配とご迷惑をおかけしてしまったことを、心よりお詫び申し上げます。

自分自身の至らなさや行動を深く反省しています」と謝罪した。 続けて「広島東洋カープには、ドラフトで指名していただいてから５年間、本当に多くのことを学ばせていただきました。 野球選手としてだけでなく、人としても成長する機会を与えていただき、ここまで育ててくださった球団関係者の皆様には、感謝してもしきれません。 また、どんな時も応援してくださったカープファンの皆様にも、心から感謝しています。

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この５年間でいただいた経験やご恩を、これからも決して忘れません」とつづった。 さらにオイシックスに対して「もう一度野球ができる環境を与えてくださったオイシックス新潟アルビレックスＢＣの皆様にも、心より感謝申し上げます。 これまで支えてくださった方々への感謝と、今回の経験を忘れることなく、謙虚に野球と向き合い、プレーで恩返しができるよう全力で頑張ります。 新潟の皆様、これからよろしくお願いいたします」と記して締めくくった。