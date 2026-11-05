田嶋JFA名誉会長がFIFA会長選立候補表明 政治介入厳しく批判

田嶋幸三JFA名誉会長がFIFA会長選への立候補を表明。現会長の政治介入への批判と、アジア人初の挑戦に必要な5協会支持獲得の現状を詳述。

国際サッカー連盟 （FIFA）理事であり、 日本サッカー協会 （JFA）の 田嶋幸三 名誉会長（68）が、来年3月18日にモロッコのラバトで開催される FIFA会長選 への立候補を正式に表明した。これは5日にテレビ朝日系列で放送された報道番組「報道ステーション」（月曜日から金曜日の午後10時放送）への出演時、記者団の質問に対して直接回答したものである。

立候補表明と日本サッカー界の総意

田嶋幸三名誉会長は、今回の出馬が日本国内の理解を得ているかについて、間違いなく日本サッカー界の総意として推していただいていると確信を示した。日本人としてFIFA会長選に初出馬する挑戦に対して、彼は国内のバックアップ体制が整っていることを明言している。

Also read 宮本恒靖氏、FIFA会長選挙立候補を表明しガバナンス改革を訴える

しかし、アジア出身者によるFIFA会長選立候補は過去にも行われているものの、すべて落選に終わった歴史がある。1990年代に立候補した韓国の鄭夢準氏や、2010年代に立候補したヨルダンのアリ・フセイン氏らがその例である。この厳しい現状を踏まえ、田嶋氏は勝つ覚悟で臨む構えだ。

現会長への批判と政治介入拒否

田嶋名誉会長は現職のジャンニ・インファンティノ会長に対する批判的な見解を公にした。今夏のワールドカップで、米国代表のFWマシューズ・バロゴン選手に対する退場処分が、ドナルド・トランプ米大統領の介入により執行猶予となった事案を指摘した。

Advertisement

田嶋氏は、こうした政治的な影がサッカーに介入することは決してあってはならないと強く主張した。誤審や金銭に関する不正が存在しないわけではないとし、ピッチ内の競技行為が外部要因によって操作されることは恥ずかしい事態だと痛恨の念を隠さなかった。

彼はFIFAが不正や政治介入から完全に独立し、誠実で健全かつ高潔な歴史を維持することが不可欠だと訴えた。日本サッカーが過去30年近く、コツコツと成長し続け、不正に巻き込まれずに発展してきた道のりを誇りとし、FIFAも同様の価値観を持つべきだと強調した。

支援確保の戦略と現在の課題

FIFA会長選に出馬するには、最低でも5つの協会からの推薦と支持を集める必要がある。田嶋名誉会長は、立候補の締め切りである11月18日までにこの条件を満たすために、既に電話による推薦依頼を開始している段階だと説明した。

海外メディアの中には、UEFA（欧州サッカー連盟）など各国の承認の見通しがついたと報じるものもあるが、田嶋氏は現時点でそのような確実な見通しはまったくないと否定した。今後は各大陸連盟や自身が信頼関係を築いてきたメンバーアソシエーションに対して、個別に支持を得るための働き掛けを強化する予定だ。

Advertisement

特に東南アジア諸国や、インファンティノ会長再選に批判的な欧州各国から支持を得られる可能性が高いと関係者は見ており、田嶋氏もその信頼関係を頼りに活動を進めている。アジアサッカー連盟（AFC）がインファンティノ会長支持を表明していることについては、多くの国が同様の立場を示しているため、自らのマニフェストに基づいて支持を広げていく必要があると考えている。

勝訴への決意とFIFAの自浄作用

田嶋幸三名誉会長は、出馬する以上は明確に勝利を狙う姿勢を示した。最悪のシナリオとして、対抗馬がいなければインファンティノ会長が無投票で再選されるケースを挙げて、それはFIFAに自浄作用が働いていない証拠だと警告した。

そのような状況は避けるべきであり、そのためには自身の出馬が不可欠だと結論づけた。FIFAのガバナンス改革や透明性確保を訴えながら、次期会長選での対戦構図を作り、組織の健全化を推進する狙いがある。

今後の動向としては、11月18日の立候補手続き完了に向けて、残り数週間で5票以上の支持を確実に取り付けることが最大の鍵となる。田嶋氏が掲げる「高潔性」と「健全さ」を重視するメッセージが、どの国の協会の支持につながり、来年3月のラバトでの選出選挙でどの程度の得票数を得られるかが注目される。