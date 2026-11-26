来年3月18日にモロッコ・ラバトで開催される国際サッカー連盟（FIFA）会長選に立候補した日本サッカー協会（JFA

来年3月18日にモロッコ・ラバトで開催される国際サッカー連盟（FIFA）会長選に立候補した日本サッカー協会（JFA）の田嶋幸三名誉会長（69）が超ハード日程の世界行脚をスタート。26日に羽田空港から欧州経由で南米クラブ選手権の決勝（28日）が行われるウルグアイ・モンテビデオに向けて出発した。

南米サッカー連盟（CONMEBOL）は現職のFIFA会長のジャンニ・インファンティノ氏（56）の支持を決めているが、田嶋氏は「南米連盟とは歴代の会長さんと親しくさせてもらっていて長い付き合い。 投票行動につながる、つながらないは別として顔を出して、FIFAを良くしたい気持ちを伝えたい。 どの大陸連盟に対しても“来もしないじゃないか。 そんな人には（票を）入れないよ”とならないようにしたい」と語った。

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会長選はインファンティノ氏、欧州連盟（UEFA）が擁立したフランス連盟会長のフィリップ・ディアロ氏（63）との争い。 今夏のW杯北中米大会での政治介入や過剰な商業主義で猛批判を浴びるインファンティノ会長の4選を阻む目的で一致するディアロ氏とは連携の可能性も模索している。 南米選手権の決勝後は欧州に移動してFIFAの会議に出席。 デュアロ氏やUEFAの関係者と会談を持つ予定だ。