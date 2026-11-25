日本サッカー協会名誉会長の田嶋幸三氏が来年3月のFIFA会長選への立候補を表明した。現職のインファンティノ氏や欧州推薦のディアロ氏との3way争いとなる中、政治的介入を許さない姿勢を強く打ち出している。

日本サッカー協会 の 田嶋幸三 名誉会長は、来年3月にモロッコで開催される国際サッカー連盟（FIFA）の会長選への立候補を正式に表明した。田嶋名誉会長は現職の ジャンニ・インファンティノ 氏、および欧州連盟が擁立したフランス連盟の フィリップ・ディアロ 氏との3候補による激戦を制し、国際サッカー界の新たなリーダーになることを目指す。

田嶋名誉会長は5日に出馬を宣言し、18日までに立候補届け出を完了、20日には記者会見を開いて決意を固めた。立候補の直接の理由として、W杯北中米3カ国大会での政治的介入の疑念を指摘した。米国代表のバログン選手が退場処分を受けつつ出場停止処分に1年の猶予が与えられ、次戦も出場した事実がその典型例だ。

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W杯での政治介入疑惑への強い反発

この事件において、当時のトランプ大統領がインファンティノ会長に電話で接触したことをインファンティノ氏が認めており、田嶋名誉会長は極めて強い懸念を示している。田嶋名誉会長は会見で、当該の決定に対する公式な説明が今だになされていない点を問題視し、その状況は到底容認できないと断じた。

説明の欠如に対する憤りから、田嶋名誉会長は立つことを決意したと語った。サッカー界において政治的な介入が許されるべきではないとの信念の下、不正や不透明な行為が放置されれば、世界全体のサッカー界にとって大きな損失になると考えている。日本から意見を述べなければなりません。

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公平な審判と透明性の回復が課題

FIFA会長選挙は加盟211協会の投票によって当選者が決定される。田嶋名誉会長は、立候補に必要な5協会からの推薦状を取得したことを確認したが、現在の情勢は不利だと自覚している。アジアやアフリカ、南米の支持を集めるインファンティノ氏、および欧州の後押しがあるディアロ氏に対して、数字上の差は明らかだ。

無投票での再選が最悪の結果として避けられたものの、田嶋名誉会長は現状での撤退はせず、最後まで戦い抜く姿勢を示した。資金確保のため、クラウドファンディングを実施するプランも明らかにしており、国民やサッカーファンからの広範な支援を得て選挙戦を戦う方針だ。

日本サッカーの高潔性が国際的に評価

田嶋名誉会長の立候補には、FIFA改革への強い思いと共に、日本を背負うという決意が込められている。ピッチ上でのフェアプレーだけでなく、ロッカールームにゴミ一つ置かずに去る姿勢や、サポーターによるスタジアム清掃などの取り組みで注目されている日本サッカーの高潔性は、世界からも高く評価されている。

田嶋名誉会長は22日、静岡県内で藤枝東高校のサッカー部100周年記念講演会で行った挨拶の中で、同校の校訓「至誠一貫」に共感を示した。同校の理念に「まさにわが意を得たりの言葉」と笑いながら応じ、誠実さを貫く戦いへの決意を新たにした。

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約4ヶ月後の決戦に向けた準備と展望

来月の投票まで約4ヶ月を残す中で、田嶋名誉会長はサッカー界に断固として政治的介入を許さない姿勢を強調した。田嶋名誉会長は会見で、政治が介入すれば日本サッカーの価値さえも損なわれると力強く説き、透明性と公平性の回復を最優先課題に掲げた。

インファンティノ氏やディアロ氏といった有力候補に対抗するには、グローバルな支持基盤の構築が不可欠だ。田嶋名誉会長は、日本のような小さな協会であっても、正義と誠実さを主張することで国際的な議論を喚起できることを示したいと考えている。これからの選挙戦では、各大陸の協会に対して、政治介入を排除する明確なビジョンを提示していく必要がある。

投票結果は加盟211協会の代表者の合意形成に左右されるが、田嶋名誉会長のアプローチは、単なる権力闘争ではなく、サッカー本来の精神である純粋性と公正さを回復するためのキャンペーンとして位置付けられている。世界中のサッカーファンや関係者が、この選挙の行方と、新たなFIFAリーダーがどのようにして透明性の高い組織運営を実現するかに注目が集まっている。