田嶋幸三氏、FIFA会長選出馬表明 日本人初

日本サッカー協会の田嶋幸三名誉会長がFIFA会長選への立候補を表明しました。インファンティノ現会長の対抗馬として、日本人初の挑戦となる今後の推薦獲得の動向が注目されます。

日本サッカー協会 の 田嶋幸三 名誉会長は5日、東京都内で記者会見を開き、来年3月に実施される国際サッカー連盟（FIFA）の次期会長選挙に出馬することを正式に表明した。この出馬表明により、田嶋氏は日本人として初めて FIFA会長選 挙への立候補者が誕生することになり、歴史的な快挙となる可能性が高まっている。

田嶋名誉会長は、4選を目指しているGianni Infantino現会長の対抗馬として名乗りを上げた。FIFA会長選への立候補には、自国協会を含め5以上のFIFA加盟協会からの推薦が必要となるが、田嶋氏は既に日本サッカー協会からの推薦を得ており、残る4協会からの支持獲得が次の課題となっている。

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推薦獲得への戦略と欧州連盟の関与

会見後、田嶋名誉会長は5日放送のテレビ朝日系ニュース番組「報道ステーション」に生出演し、推薦獲得の現状について説明した。立候補に必要な推薦数を既に確保できているかという問いに対し、「立てています」と自信を示し、日本でのノミネーションが確定したことをきっかけに、他の国々に対して支持のお願いを行っている最中だと明かした。

田嶋氏は「早速今日からお願いの電話をしている。スタートラインにつける動きをしないといけない」と強調し、積極的なロビー活動を開始していることを示唆した。過去の会長選では、出馬表明を果たしながら推薦数が足らず立候補に至らなかったケースもあるため、田嶋氏の対応には国際的な注目が集まっている。

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欧州承認疑惑の否定と現実的なハードル

英高級紙「ザ・ガーディアン」は、田嶋氏が欧州サッカー連盟（UEFA）の承認を得て行動したと報じ、インファンティノ現会長に反発する欧州の加盟チームからの支持を既に得ている可能性を伝えた。しかし、田嶋名誉会長は記者会見において「UEFAからの承認について、全くそれはありません」と明確に否定し、誤解を解いた。

代わりに田嶋氏は、「これから各大陸連盟や、私が知っているメンバー協assoiationに連絡して支持をもらえれば」と述べ、UEFAの後ろ盾ではなく、自らのネットワークと理念を直接的に訴えることで支持を広げていく方針を示した。これは、既存の権力構造とは異なる、新しいアプローチを取ることを意味している。

アジア地域の支持困難と次なるアクション

アジアサッカー連盟（AFC）やその加盟国については、現状で支持を獲得するのは困難だと田嶋氏は見ている。Infantino現会長を支持することを既に明確に表明している国々が多いからだ。田嶋氏は「推薦獲得はもう出来ないと考えている」と語っており、アジア地域からの強力な支援を期待しない現実的な姿勢を示した。

その上で田嶋氏は、「これからいろいろな方と会い、私のマニフェストややりたいことをしっかりと伝える中で、支持してもらえるようにやっていきたい」と述べた。推薦の電話を掛けただけではなく、理念を徹底して伝えることにより、欧州以外の地域、特にアフリカや北中米カリブ海地域の支持を集める戦略への移行を図っている。

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歴史的挑戦の行方と国際サッカー界へ

日本人のFIFA会長選挙への出馬は初めてであり、その成功は日本の国際的なスポーツ外交にとっても大きな意味を持つ。田嶋名誉会長は、現職のInfantino会長への対抗馬として、推薦獲得の具体的な進捗状況や、次回の会見予定など、さらなる情報を発信していくとみられる。

来年3月のFIFA会長選に向けて、田嶋氏がどれだけの数の協会の支持を獲得できるかが、その後の展開を左右する最大の鍵となる。国際サッカー界における权力構造の変更の可能性を含め、今後、各協会からの反応が注目されることになる。