来年３月に行われる国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）の会長選に立候補した日本サッカー協会の田嶋幸三名誉会長が２６日、東京・羽田空港から出国。本格始動する選挙戦へ向け、「『ＦＩＦＡを良くしたい』という気持ち

来年３月に行われる国際 サッカー 連盟（ＦＩＦＡ）の会長選に立候補した日本 サッカー 協会の田嶋幸三名誉会長が２６日、東京・羽田空港から出国。 本格始動する選挙戦へ向け、「『ＦＩＦＡを良くしたい』という気持ちで（選挙戦に）立っていることを伝えたい」と意気込みを語った。

約２週間の行程となる今回の“世界行脚”の最初の目的地は南米のクラブ選手権「リベルタドーレス杯」が行われるウルグアイ・モンテビデオ。 現会長のインファンティノ氏を支持する方針を示している南米のＶＩＰが集結する場で、自身の公約をアピールする構えだ。 その後は欧州へと移動し、欧州サッカー連盟（ＵＥＦＡ）の支持を受け立候補したフランスサッカー連盟のディアロ会長とも会談の場を持つという。 さらにアフリカのナイジェリアへの渡航も模索していることを明かし、実現すれば３大陸を股に掛けた大移動となる。

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田嶋氏は「２週間移動して、２、３日（日本に）帰って、また２週間移動を繰り返しながら（会長選がある）３月までいこうと思っています」と力を込め「日本協会が貫いてきたフェア、高潔性の部分があるからこそ、こういう活動ができる。 そういう意味ではそれを訴えていくいいチャンスにすべきだと思っています」と語った。