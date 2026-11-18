日本サッカー協会の田嶋幸三名誉会長がFIFA会長選挙への正式立候補届を提出した。現職のインファンティノ氏らとの対決構図が浮上し、11月18日までの推薦規定をクリアした。

日本サッカー協会 の 田嶋幸三 名誉会長が、来年3月18日に実施される予定の国際サッカー連盟（FIFA）会長選挙への出馬に必要な手続きを完了させた。関係者への取材により、田嶋氏が立候補届けをFIFAに提出したことが確認された。

田嶋氏は今年11月5日にFIFA会長選挙への出馬意向を表明していた。今回提出された届け出により、出馬要件である自国協会を含む加盟5協会以上の推薦規定を満たしたことが公式に認められた。これはFIFA会長選挙における重要な通過点となる。

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田嶋氏の立候補要件と推薦体制

FIFA会長選挙において、正式な候補者として認知されるためには、単なる表明だけでなく具体的な推薦数の確保が必須である。田嶋幸三名誉会長は、11月18日という期限までに、加盟5協会以上からの文書による推薦書をFIFA事務局長へ提出する必要があるとされている。

この期限までに届出が完了したことで、田嶋氏は最終候補者としての審査プロセスへと進んだ。FIFAの規則では、立候補者が身辺を含めた詳細な審査を受ける過程を経て、最終的な候補者リストが発表されるまでの流れが定められている。

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日本サッカー協会という強力な基盤を持つ田嶋名誉会長が、この推薦数を確保できたことは、アジア圏や日本国内での支持基盤の堅固さを示す結果となった。推薦協会の内訳や数については詳細な開示はされていないが、自国協会の推薦に加え、他協会からの支援が集まったと見られる。

現職インファンティノ氏との対決構図

FIFA会長選では、現職のジャンニ・インファンティノ会長も再選を目指しており、田嶋名誉会長との対決構図が明確になっている。インファンティノ会長は2016年の就任以来、4年ごとに選出される会長職において3期目の任期を目指している。

インファンティノ会長の現在の任期計算については、16年から19年の1期目が臨時総会による選出だったため、正式な任期としてカウントされないという特例が適用されている。これにより、彼は現行規則における最大3期の制限に引っかからずに再選出馬が可能となっている。

両陣営の対立は、単なる選挙戦ではなく、FIFAの運営方針やリーダーシップを巡る意見の相違が背景にある。田嶋名誉会長は、インファンティノ会長の動きに対して疑問を呈しており、選挙戦は理念の違いを争うものとなる見込みだ。

FIFA理事会における論争と理念の相違

田嶋幸三名誉会長が出馬を決断した背景には、過去のW杯における運営への懸念や、ビジネス優先の傾向への批判がある。彼はサッカーの純粋なスポーツとしての Integrity（インテグリティー）保持を重視しており、現政権の姿勢に問題を感じていた。

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具体的には、W杯でレッドカードを受け出場停止処分が猶予された米国代表FWバロン選手への対応について、田嶋名誉会長は疑問を呈していた。また、W杯の運営を担当する子会社の設立計画とその後の撤回に伴う混乱に対しても、FIFA側の説明や判断に納得がいかないとの見解を示していた。

さらに、イラン代表チームが入国できなかった件についても、スポーツの政治的中立性や公平性の観点から批判的な立場をとってきた。田嶋氏は「ビジネスやお金とかの時代で、スポーツだけはインテグリティーをしっかりやっていかないといけない」と語り、これらが立候補の決定的な理由であると明言している。

他候補者の動向と選挙プロセスの今後

田嶋氏とインファンティノ氏以外では、欧州サッカー連盟（UEFA）がフランス連盟のフィリップ・ディアロ会長を擁立すると16日に発表した。さらに、元スイス代表DFのラモン・ベガ氏も出馬の意向を示しているなど、候補者の動きも活発化している。

FIFA会長選は、加盟する211の国と地域の協会による投票で実施される。総会または臨時総会において、各協会の代表者らが一人一票を行使し、過半数を得た候補者が当選する仕組みとなっている。今回の立候補申請の完了は、選挙戦の激化を意味する。

今後、FIFAによる審査を経て最終候補者が発表されると、各候補者は加盟協会向けに政策表明や公約を提示する期間に入る。2024年3月18日に予定されている選挙日に向けて、各国協会に対するロビー活動や支持獲得の動きがさらに強まる見込みだ。