田嶋会長FIFA会長選出馬 構想見直しとガバナンス改革を公約

日本サッカー協会（JFA）の田嶋幸三会長がFIFA会長選への立候補を表明。ガバナンス改革と「フットボール・ファースト」原則を掲げ、現職のインファンティーノ会長との選挙戦に挑む。

日本 サッカー 協会（ JFA ）会長の 田嶋幸三 氏が、FIFA（国際 サッカー 連盟）会長の選出への立候補を正式に表明した。

現職のGianni Infantino会長の再選を阻む有力候補としての登場であり、FIFAのガバナンス改革と組織の透明性確保を主な公約としている。

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現職と対立構図 構造改革の必要性

田嶋氏はBBCの取材に対し、現職のInfantino氏が多くの支持者を抱えていることは承知しているとしながらも、自身は予算が十分でない一人の候補者であると謙遜した。

しかし、政策、哲学、そして「侍の魂」を秉持して選挙戦に挑む決意を示しており、組織内の大規模な見直しを主張している。

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田嶋氏は「サッカーというスポーツが守られ、すべての人に愛され、楽しまれるものであるようにしたい」と語り、FIFAの仕組みを見直して良いガバナンスを築く必要性を強調した。

スキャンダルと支持基盤の動向

現職のInfantino氏は、今夏に行われたFIFAワールドカップ2026において、アメリカ代表FWフォラリン・バロン選手への1年間の執行猶予付き出場停止処分などを巡り世間から大バッシングを受けていた。

さらに同大会後にはW杯事業の子会社化および一部株式の売却計画を企てたが、欧州サッカー連盟（UEFA）を中心に猛反発を食らい頓挫した経緯がある。

Infantino会長にまつわる過去のスキャンダルも続々と報じられ世間からの評価は低下しているものの、カネに物を言わせた政治的手法により多くの国からの支持を繋ぎ止めているのが現状だ。

アジアでの支持と立候補条件

アジアサッカー連盟（AFC）も当初はInfantino会長の意思決定プロセスに疑問を投げかけていたが、先月に東京で行われた臨時総会では一転して続投を支持した。

JFAの宮本恒靖会長もAFCと足並みを揃えることに前向きだと発言しており、田嶋氏の出馬はアジア地域における現職への対抗軸として注目されている。

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欧州でも田嶋氏の出馬が大きく報じられる中、正式な立候補のためには2月18日までにJFAを含めて5件の推薦を集める必要があるとされている。

次なるステップと選挙戦略

田嶋氏は「自信はあります」と語り、すでにいくつかの加盟協会に打診していて今のところ良い返事をもらっていると明かした。

選挙戦は簡単ではないと認識しつつも、もちろん勝ちたいという強い意思をにじませた。

世界が不安定な状況にある中で、スポーツ、とりわけサッカーはフェアプレー、協力、努力、誠実さといった良い価値観を示し社会の模範を示すことができると田嶋氏は説いた。

まずガバナンスを見直して立て直し、「フットボール・ファースト」の原則のもと、サッカーをすべての人に開かれたものにしたいとの決意表明に至った。