侍ジャパン田口壮HCが22日、サンデーモーニングに出演。ラグザス2026で韓国を破り3連覇を達成した総括と、今後に向けたデータ分析の限界と課題について語った。

侍ジャパン の 田口壮 ヘッドコーチ兼打撃コーチは22日、 TBS 系列テレビ番組「 サンデーモーニング 」に解説者として出演し、直近の国際大会での活躍と将来の課題について語った。

田口HCは、井口資仁監督率いる侍ジャパンが15日に開催された「ラグザス アジアプロ野球チャンピオンシップ2026」決勝戦において、宿敵である韓国代表を5対1で撃破し、大会3連覇を達成した事績を振り返った。

Also read 「サカつく2026」，川崎フロンターレとのコラボステッカーなどを3月22日にMUFGスタジアム 場外フロンパークで配布

データ駆動型野球の進化する技術

侍ジャパンは宗山塁内野手（23歳、楽天）がMVPを受賞し、正木智也内野手（27歳、ソフトバンク）が5本塁打を記録するなど、個々の選手が卓越した活躍を見せた。

この大会は、2028年に開催予定のロサンゼルスオリンピック baseball競技の代表選考にも関連する、来年11月に実施される「プレミア12」への大きな勢いを得る重要なステップとなった。

Advertisement

田口ヘッドコーチは、現代野球におけるデータ分析の手法について、過去の実績を基にした分析から、リアルタイムの生物物理学的データへの移行という重要な変化を指摘した。

以前は過去の戦績や記録を収集して傾向を把握するのが主流だったが、現在はバッターのスイング速度や軌道、ピッチャーの球速、球の回転数、ボールの飛翔軌道など、多様なデータをコンピューターに入力する技術が進歩している。

シミュレーションとマッチアップの革新

これらの膨大な情報を統合することで、相手投手と打者の組み合わせ（マッチアップ）をシミュレーションし、勝率がどう推移するかを予測するシステムが構築されつつある。

田口HCは、アメリカではこうした高度なシミュレーションに基づくデータ活用が主流となっており、将来の戦況を予想する上で中心的な役割を果たしている現状を伝えた。

日本国内でも、こうした先進的なマッチアップデータの導入が進みつつあるが、依然として従来の過去のデータ分析との統合という二つのアプローチをどう組み合わせるかという点に焦点が当てられている。

Advertisement

日本野球におけるデータの統合課題

田口ヘッドコーチは、日本野球界にとっての最大の課題は、先進的なリアルタイムデータと従来の分析手法をどう融合させるかという点にあると強調した。

今後は単にデータを収集するだけでなく、それらをどう戦略的に組み合わせてチームの戦力を最大化するかが、次のレベルへ進むための鍵となる可能性がある。

侍ジャパンはこうしたデータ分析の進化を受け入れながら、来年のプレミア12や2028年ロサンゼルス五輪を見据えた準備を着実に進めていく必要がある。

井口監督と田口HCの連携の下、個々の選手の能力を最大限に引き出すためのデータ駆動型のアプローチが、日本の野球界全体にも波及していくことが期待される。

この大会での3連覇は、単なる勝利以上の意味を持ち、日本の野球が持つ可能性と、それがテクノロジーとどう融合していくかを示す重要な事例となった。