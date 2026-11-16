田中闘莉王、日本代表戦を総括し森保監督に批判的評価

元日本代表DF田中マルクス闘莉王がYouTubeチャンネルを更新し、ブラジル代表戦の日本代表の戦いを総括。選手には高評価を与える一方、森保監督に対しては戦略的なミスを指摘し7.5点と厳しい評価を下した。

元 日本代表 DFの 田中マルクス闘莉王 が16日、自身のYouTubeチャンネル「 闘莉王TV 」で新たな動画を公開した。この動画では、14日に開催された国際親善試合において ブラジル代表 を3-2で破った 日本代表 の試合展開を詳細に総括している。選手個人のプレーに対しては高い評価を与えたが、 森保監督 に対しては予想に反する苦言を投げ続けた。

動画の前半では、田中氏は選手一人ひとりのパフォーマンスに焦点を当てて評価を下した。具体的に、田中碧には9.5点、鎌田大地には9点、佐野海舟にも9点という高得点を記した。DF陣についても総じて肯定的な見解を示し、伊藤洋輝に9点、町田浩樹に9点、瀬古歩夢にも9点を与えている。これらの評価は、日本代表の守備ラインが安定して機能していたことを反映している。

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選手への高評価と森保監督への悲観的評価

年内で退任が決まっている森保監督に対して、田中氏はまず長年の功績を称賛した。彼によれば、森保監督はこれまで選手を確実に成長させ、長年にわたりチームを引っ張ってきた。そのリーダーシップは素晴らしいものであり、人間性としても優れていると感じているという。その上で、監督が不再任となることに対して、何とも言えない悲しみを感じていると率直な心情を明かした。

しかし、その称賛の裏で、田中氏は戦略面での重大な欠如を指摘した。過去のワールドカップにおいて、日本代表が敗れたブラジル戦での戦術的ミスについて言及し、点を取った後に守りに入るのが早すぎたと主張した。今回の試合でも同じようなパターンが見受けられたとして、森保監督の判断に疑問を呈している。

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戦術的失敗の分析とブラジル対策の欠如

田中氏は、ブラジル代表が臆することなく前線に出てくる理由を分析した。日本のDFラインが前に出ていないため、ブラジルのセンターバックが高い位置をキープできていたという。この状況において、田中氏は日本代表が少なくとも大谷を一番前に残すなど、どっしりとした強い気持ちを持たねばならなかったと強調した。

この戦術的な柔軟性の欠如により、田中氏は森保監督に対して平均以下の7.5点という厳しい評価を下した。彼は監督が過去の反省を完全に活かせていないのではないかと懸念を示している。特に、点を取った後のポジショニングや、相手のプレッシャーに対する対応において、明確な改善が必要だと指摘している。

後半の展開とワールドカップへの警鐘

後半戦では日本代表がブラジルに押され続けた。田中氏は、相手はブラジルという強豪であるため押し込まれる時間があることは理解できるが、チーム全体で出てきた際に、一回のチャンスで3点目を取る姿勢が求められたと語った。パスミスをした場合でも、大谷選手がそこで待機しているという恐怖心を相手に与えることで、ミスを誘発できたはずだと説明した。

彼は、今まで見てきた中で最も弱いブラジル代表と対戦し、ワールドカップでは1-0でリードして勝てるチャンスがあったと回顧する。しかし、後半で腰を引いた結果、痛い目にあったという。今回の試合もそう簡単ではないものの、勝つことは可能だったと述べ、後半の展開がブラジル優位であったと振り返っている。

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バタバタとした展開を修正しない限り、本当にワールドカップで目指しているゴールに到達できないと警告した。田中氏は、チームにもっと安定した戦い方を求めるよう促し、さらなるレベルアップを願って動画を更新を終えた。この批判的な総括は、日本代表の将来に向けた重要な示唆を含んでいる。