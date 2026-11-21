元 KAT-TUN 田中聖が依存症回復 10 年イベントに出演し、メディア報道のあり方への批判と、支援してくれた家族への深い感謝を明かした。刑務所生活や復帰後の心境を赤裸々に語った。

元 KAT-TUN の 田中聖 が 21 日、東京都内で開催された『10 YEARS OF RECOVERY - 3人の軌跡』イベントに特別ゲストとして参加した。このイベントは一般社団法人 ARTS が主催し、依存症からの回復過程をメディアがどのように伝え、社会がどう受け止めるべきかを問う貴重な対話の場となった。

田中聖の登壇と報道への激しい批判

当日、田中は自身の日頃感じるメディアとの関係性について、率直かつ強烈な指摘を行った。彼は日本において自身がマスメディアの単なる「おもちゃ」にされていると分析し、この構図は今後も続くと見通しを示した。しかし、その扱いへの怒りよりも、メディア側に求める姿勢を明確に打ち出した。

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田中は「気になることがあったら聞いてこい」と呼びかけた。彼自身、逃げも隠れもせず、他人を下げるものでない限り全ての質問に応じる用意があると述べた。もし憶測や事実無根の報道をするならば、せめて個人的な質問を直接投げてきてほしいとの考えだ。

例えば「4年ぐらい付き合っていたんですか」といった些細な質問であれば、事実であれば「そうだった」と答え、事実でなければ否定すると語った。悪名で名前が広まった事実を認めつつも、メディアに人生の四分の三を捧げてきた友情感覚を持ち、メディア側にも親しみを込めて接してほしいとの願いを伝えた。

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逮捕経緯と家族会議での決断

田中は 2013 年に KAT-TUN を脱退した後、2022 年 2 月に覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕された。同年 6 月に懲役 1 年 8 か月・執行猶予 3 年の判決を下されたものの、わずか 9 日後の千葉県柏市で再び覚醒剤を所持した疑いで再逮捕された。

その後、2023 年 12 月に二審の東京高裁で懲役 1 年の実刑判決が確定し、今年 2 月末に長野刑務所から仮釈放された。そして同年 9 月 23 日付けで刑期が満了した。この複雑な逮捕と投獄の経緯の中で、田中は最も苦渋を伴った出来事として家族の対応を回想した。

2 度目の逮捕後、留置所ではアクリル板越しに家族に「縁を切ってくれ」と告げたという。その理由は、短時間に同じ事件を 2 回起こし、家族に多大な迷惑と苦痛を与えた自責の念からだ。家族側も「もう見捨てよう」という家族会議の結論が出たらしいが、最終的に家族は彼を支援することを決断した。

家族の支えと復帰コンサート後の真実

家族のリーダー格である田中紀子氏は、公益社団法人ギャンブル依存症問題を考える会代表として登壇し、参加者たちとの関係性について語った。彼女は「こんなに前科がある人たちがそろうことがあるのでしょうか」と冗談めかしながらも、この場が奇跡的なつながりであることを示唆した。

田中にとって、公的なメディアが一定の役割を果たしていた 13 年前と異なり、ネットニュースの媒体がタイトルだけで釣るようなひどい報道に陥ったことに失望していた。友人と変顔をしているだけの写真を「キマっている写真」と見出し付けたり、数回しか会っていない女性との交際事実をでっち上げたりする報道は、火のないところに煙を立てるものだと批判した。

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しかし、そんな状況下で支えてくれた家族の存在は大きかった。復帰コンサートが開催され、家族もそれを見学した。コンサート終了後、芸能生活開始から 28 年目にして初めて、親父とおふくろから「今日、カッコよかったよ」と言われたという。この瞬間が、田中にとって最も嬉しく、救済される瞬間だったと明かした。

依存症回復 10 年の節目とメディアの役割

今回のイベントは、2016 年に自助グループにつながった俳優の高知東生、歌手の杉田あきひろ、元 NHK アナウンサーの塚本堅一が、回復を始めてから 10 年の節目を迎えることを記念したものだ。3 人はそれぞれの歩みを振り返り、依存症からの回復に必要な支援と、メディア報道の倫理について議論した。

田中も後半から登壇し、橋爪遼とのやり取りの中で自身の年齢を自嘲気味に語った。橋爪遼の 40 歳の誕生日に合わせて開催されたことについて、当初は「なんでこの日にやるねん」と思ったが、自身も長野の塀の中で 40 歳の誕生日を迎え、前科 2 犯であることを自嘲しつつ紹介した。

メディアの報道の自由がある一方で、当事者側には自由がない現実に対して、田中は「表に出ていい思いもさせてもらっている分、我慢しなきゃいけないところもある」と納得しつつも、その線引きや家族への負担について考えを巡らせた。今回の対話を機に、報道のあり方と当事者の尊厳について、社会全体で再考するきっかけとなることを願う。