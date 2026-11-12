田中碧がブラジルW杯敗退の傷を糧に強豪国倒す決意

イングランド・プレミアリーグでプレーする田中碧が、6月29日のW杯ブラジル戦を振り返り、自らの失点を糧にして日本の優勝に向けてアグレッシブに戦う姿勢を示した。

イングランド・プレミアリーグ で活躍する 田中碧 選手は、14日に開催された国際親善大会「みずほブルーチャレンジ」の直前、 日本代表 としての重要な決意を語った。

彼は6月29日に行われたワールドカップ北中米大会の決勝トーナメント1回戦、通称ラウンド32におけるブラジル代表戦を振り返った。

Also read 楽天ブラックフライデー、11月19日から--最大9600円引き、ポイント47.5倍も

この試合は1対1の延長戦へ突入する接戦だった。後半のアディショナルタイム、自陣でボールロストしたことがきっかけとなり、一瞬のスキを突かれて決勝点を奪われる結果となった。

試合終了後、田中碧選手は感情を抑えきれず泣き崩れた。当時の悔しさと痛みは今でも心の傷として残っているが、彼はそれを負の感情として溜め込むことなく、次の成長へと昇華させる道を選んだ。

映像分析で技術向上と心身の鍛錬

田中碧選手は、過去の悲劇的な瞬間を避けぬために、あえて当時の試合映像を見直すことで自らの技術を磨いている。

世界最高峰の選手たちが集うイングランド・プレミアリーグでプレーする中で、その試合の要因を冷静に分析し、個の能力向上に繋げている。

Advertisement

彼は「あの試合に限らず、守備の選手である以上、失点に絡むことはある」と現実を直視する。

ボールに触れる回数が多い分、失点に関わる確率も増える可能性はあるものの、自分自身がピンチを防ぐ局面を創出することが不可欠だと考えている。

さらに、守備だけでなく、攻撃側のチャンス創出に貢献することでチームに与えられる価値を最大化しようという前向きな姿勢を持っている。

臆せず前へ進むポジティブな成長論

過去の失敗を気にして臆することは何もないと、田中碧選手は強く信じている。

日々を重ねることで、昨日の自分よりも今日の自分が良くなっていると確信し、トレーニングや試合経験を積むことを大切にしている。

自らの殻を破っていくというポジティブな思考回路は、彼がプロプレーヤーとして最も重視している価値観の一つである。

その地道な積み重ねが、彼を世界レベルの舞台で戦える選手へと成長させてきた原動力となっている。

悔しさをバネにするだけでなく、毎日の小さな改善の積み重ねこそが、真の成長への近道だと実践で証明している。

W杯優勝に向けた強豪国倒すための戦術

田中碧選手は、日本のワールドカップ優勝のためには、ブラジルのような強豪国を必ず倒さなければならないと割り切っている。

Advertisement

14日の親善試合は、その強豪国との対戦経験を活かし、自分たちの経験値を高める絶好の機会だと捉えている。

新たな課題や発見があれば、それを次のステージで活用していくという意欲的な姿勢を示した。

そのような意味で、親善試合においてもアグレッシブに戦うことを追求しており、消極的な守りではなく積極的な攻撃を志向している。

勝ち続けることが、日本代表チームとしての実力向上と自信獲得につながると確信している。

代表チームへの貢献と次の目標

親善試合での勝利は、選手たちの自信だけでなく、チーム全体の連携や戦術理解の深化にも寄与する。

田中碧選手は、自らのプレーを通じてチームの勝利に貢献し、次の国際大会への布石を打っていく考えだ。

ブラジル戦の反省点を生かし、より高いレベルの試合を継続することで、世界基準の選手へと進化し続ける。

その過程で得られる気づきは、今後の日本代表の活躍に直結する重要な要素となるはずだ。

彼は自身の成長とチームの勝利を同時に目指し、日本サッカーのさらなる高みへ貢献していく姿勢を固めている。