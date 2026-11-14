田中碧がブラジル戦で復権 日本代表が劇的勝利

日本代表はシンガポールでブラジルに3-2勝利。MF田中碧がW杯の苦節をバネに活躍し、勝利に大きく貢献した。

サッカー 日本代表 は現地14日、 シンガポール で ブラジル代表 との国際親善試合を行い、3対2で劇的な勝利を収めた。この試合の勝因となったのは、後半アディショナルタイムに途中出場し決勝点を奪ったMF 坂元達裕 の活躍である。

坂元達裕のゴールにより、2対2の引き分けから逃げ切った日本代表だったが、この試合で最も際立ったパフォーマンスを見せたのはMF田中碧だった。日本代表（FIFAランク17位）は、W杯での挫折をバネに成長した28歳の進化を国内外に示す結果となった。

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W杯の悔恨をバネにした田中碧の進化

北中米W杯のブラジル戦で痛恨のミスが後半追加時間の失点につながり、試合後には立ち上がれないほどのショックを受け泣き崩れた田中碧であったが、この日は完全不同な姿を見せた。W杯終了から138日という期間を経て、田中碧は持てる力をフルに振り絞り、勝利に大きく貢献した。

田中碧は鎌田大地とダブルボランチを組んで先発すると、中盤の広範囲を精力的に走り回り、相手のボールホルダーへ果敢に襲いかかった。その執念は前半44分のシーンで明確に表れた。ブラジルの素早いパスワークからFWラフィーニャにボールが渡り、ゴール前に危険な侵入を許す場面だった。

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しかし、田中碧は危機をいち早く察知してゴール前へ激走。ファウルギリギリの絶妙なタックルでわずかに左足でボールに触れ、大ピンチを防ぎきった。このプレーによって、日本代表はブラジルに流れを渡すことなく、前向きな守備を維持することができた。

最高成績を残した田中碧のパフォーマンス

データサイト『Sofascore』の集計によると、田中碧のタックル成功数は4、デュエル勝利数は6、インターセプト数は3だった。これらはいずれも両チーム中最も多く、田中の存在感が数字で証明された。チーム全体がブラジル相手に引くことなく攻撃的な守備を繰り返す中で、その貢献度は極めて高かった。

田中碧自身も、結果と姿勢の両方について明確な感想を述べている。彼は勝ったことへの喜びと、反省すべき点があることを認識しつつも、チャレンジするアグレッシブな姿勢で挑み、結果を得られたことを嬉しく思っていると語った。

このパフォーマンスは、北中米W杯後のリーズでの努力の結晶でもある。展開力を生かしたパス供給や意表を突く得点力に定評のあった田中だったが、W杯以降は泥臭く相手へ食らいつきボールを奪い取る回数を明らかに増やした。

プレミアリーグでの確立と日本代表復帰

激しい球際での信頼を勝ち取り、世界最高峰のプレミアリーグで確固たる存在感を示すことに成功した田中碧は、ブラジルとの再戦という先発のチャンスをものにした。過去の悲劇にとらわれず、未来へのチャレンジを続けてきた過程が、この勝利という形で実を結んだ。

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田中碧は、試合が近づくにつれて悔しい思い出も頭によぎる中で、改めて違う姿勢で強豪国に挑むことが自分たちにとってチャレンジングな試合だったと振り返る。しかし、その姿勢で自分たちがどこまでできるかという点については、個人的に難しい時間があるのは承知の上で、勝てると思っていたと自信を示した。

日本代表の次のステップと課題

今回の勝利は、単なるW杯のリベンジという文脈を超えている。あの日自身の弱さと真正面から向き合い、歩むスピードを上げたからこそ、このピッチで一歩先へ進めたことは確かだ。その歩みを進めるのは田中碧だけではない。北中米W杯での敗戦が、日本をさらに強くしていく契機となった感がある。

田中碧自身は、課題はさらに生まれてくると指摘し、自分自身もチームとしても改善していきたいという前向きの姿勢を示した。この試合を通じて、日本代表はW杯での挫折から着実に復興し、世界最高峰のチームであるブラジルを相手に渡り合う力を示した。

今後は、この勝利を糧にさらなる進化を遂げることが期待される。田中碧の個人としての進化がチームの総合力を高め、日本代表が次の世界舞台でも活躍するための基盤が、このシンガポールでの試合によって着実に固められつつある。