リーズの田中碧が本拠コベントリー戦で安定した守備と攻撃参加で3-0の勝利に貢献、チームは今季初となる3連勝を達成した。

リーズの 日本代表 MF 田中碧 （28）が28日、本拠コベントリー戦に先発出場。 MF坂元達裕（30）との日本人対決が実現した注目の一戦で安定感ある守備から仕事をさせず。 得点にも絡むなど攻守に躍動し、3―0の勝利に貢献。

チームは今季初の3連勝を飾った。 さらに後半21分、田中が相手のロングボールをカット。 味方の攻撃に繋げてゴール前に攻め上がり、DFグドムンドソンと鮮やかなワンツーを披露。 田中からのパスを受けたグドムンドソンのヒールキックをMFロングスタッフが蹴り込み勝負を決定づける3点目。

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今季初の3連勝を飾った。 リーグ戦10試合連続のスタメン起用となった田中は、雨が降りしきるなか中盤で安定感ある守備を見せて勝利に貢献。