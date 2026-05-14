田中卓志が第1子誕生報告、パーソナリティでオールナイトニッポンPODCAST

田中卓志がニッポン放送のポッドキャスト番組"オールナイトニッポンＰＯＤＣＡＳＴ アンガールズのジャンピン"で第1子の男児が誕生したことを報告した。田中は出産に立ち会え、生まれた瞬間を回想。また、2023年1月に30代の一般女性との結婚を発表。交際1年でのスピード婚でプロポーズしたエピソードも明かしている。

お笑いコンビ「アンガールズ」の 田中卓志 が14日、 パーソナリティ を務めるニッポン放送のポッドキャスト番組"オールナイトニッポンＰＯＤＣＡＳＴ アンガールズのジャンピン"で第1子の男児が誕生したことを報告した。

田中は冒頭で"子どもが生まれたのよ！5月の上旬に"と第1子誕生を報告した。 予定日より出産が遅くなったが、出産には立ち会えたそうで、"泣いちゃうね。 泣いちゃったもん俺"と生まれてきた瞬間を回想。 生まれた時が10時28分でさ、10時半に出ないといけないから、バーッと（子どもの体を）拭いてくれて。

急いで写真と動画を撮ってくれて"行ってきます"みたいなと出産日はバタバタだったことを明かすと、山根は"いい子じゃん。 親孝行じゃん、いいタイミングで生まれてきて"と寄り添った。 同日に更新したインスタグラムには赤ちゃんを抱っこする写真をアップ。

"嬉しい気持ちでいっぱいです！ 男の子です"と男児であると公表し"髪の毛は結構生えてました！ （笑）」と喜んだ。 田中は2023年1月に同番組で30代の一般女性との結婚を発表。

交際1年でのスピード婚で、プロポーズの際には"返事を聞く前に相手の指に指輪を突っ込んでしまった"というエピソードも明かしている。 また、相方の山根は13年に一般女性と結婚している





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田中卓志 オールナイトニッポンPODCAST 第1子誕生 パーソナリティ 結婚発表

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