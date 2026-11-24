モーニング娘。の元メンバーでタレントの田中れいなが24日、都内で行われたミュージカル『三銃士：Reborn』製作発表記者会見に出席。今作で挑戦するラップについて、率直な心境を明かした。

モーニング娘。 の元メンバーでタレントの田中れいなが24日、都内で行われたミュージカル『三銃士：Reborn』製作発表記者会見に出席。 今作で挑戦するラップについて、率直な心境を明かした。 19世紀フランスの作家であるアレクサンドル・デュマの代表作『三銃士』は、そのスリリングなストーリー性から、ブロードウェイやフランス、オランダなど、世界各国でミュージカル化されてきた。

同作は、2004年にチェコで製作された後、09年に韓国で脚本や楽曲を大幅にリニューアルされて、再演が繰り返されている。24年には、日本版として坂本昌行主演のミュージカルを上演。 そして今回、キャスト・演出を大胆に変更し、ラップを武器にした新たなミュージカルとして、ゼロから生まれ変わる。 会見では、主演の上田竜也がラップよりも歌が多いことに戸惑ったと明かし、内博貴はラップがあるとは知らず「だまされたなと思った」とコメント。 田中も内と同じく、オファーを受けた後にラップがあると知ったそうで、「ゲッとなったタイプです」と苦笑した。

Also read GTA6発売初日にバードウォッチング完全攻略プレイヤー現れる

今作ではラップが大きく打ち出されていることから、「『Yo Yo』とか入っていたらどうしようと思ったんですけど、そっち系ではなく、いい感じに言葉をリズムに乗せて言うという感じでした」と説明。

Advertisement

「努力をしないとなかなか自分でしっくりこないかなと思ったんですけど、なんとなく（自身が演じる）コンスタンスのイメージでやれそう」と、役柄を通して挑戦していく意気込みを見せた。 物語の舞台は17世紀のフランス。 銃士を目指してパリへやって来た若者・ダルタニャン（草間リチャード敬太）が、「三銃士」のアトス（上田竜也）、アラミス（林翔太）、ポルトス（今江大地）と出会い、手を取り合って共通の敵を撃退する。 絆が結ばれていく中、リシュリュー卿（内海光司）の陰謀により国王が失踪。

さらに、ダルタニャンの愛するコンスタンス（田中れいな）が連れ去られてしまう。 交錯する白刃と、引き裂かれる運命――。 果たして彼らは、無事にすべてを取り戻すことができるのだろうか。 会見にはほかに、上田竜也、内博貴、林翔太、今江大地、玉置成実、内海光司、菅野こうめい氏が出席した。