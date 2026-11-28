人気占い師・ゲッターズ飯田（51）が28日放送のTBSラジオ「田中みな実あったかタイム」（土曜後6・30）にゲスト

ゲッターズ飯田は昨年の12月にも同番組にゲスト出演。 田中の運勢について「ここから3年間、いよいよ絶好調です。 特に26年、27年は1番輝く時です。 仕事もプライベートも1番充実する1年。

仕事と恋を総取りする2年間が始まる」と占っていた。 田中は6月に俳優の亀梨和也との結婚と第1子妊娠を発表した。 だが、今回は「2027年は2026年以上にもっと良くなります。 ここからの方がよくなるので。

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仕事の方も凄く流れが良くなるので」と言い、田中は出産を控えているものの「2026年の年末、2027年に大きな仕事が来ると思います。 状況が状況ですから…、でも、お話が来ても事務所で、落ち着いてからってなると思うので、社長に言っておいた方がいいです」と、産休後の「復帰一番最初の仕事」のオファーが来ると語った。 さらに「ちょっと先ですけど、2027年の年末の方が、もっと大きな仕事が来ると思います。 長く続く…CMだと思いますけど」と言い、「田中さんにやってほしいのが、自分はこうなりたいって、夢でも理想でもいいですから、描いておいてくださいね」とアドバイスした。