物価高騰の波が押し寄せ、子育て世帯にはひときわ冷たい風が吹く三連休。そんな中、11月22日、東京・錦糸町の東武ホテルレバント東京で、なんとも温かく、そして少し…

物価高騰の波が押し寄せ、子育て世帯にはひときわ冷たい風が吹く三連休。 そんな中、11月22日、東京・錦糸町の東武ホテルレバント東京で、なんとも温かく、そして少しばかりカオスな熱気を帯びたイベントが開かれていた。

あの「あらびき団」ゆかりのパフォーマーも登場 NPO法人こどもピースネットワークが主催した「子ども食堂“ピースのごはん”クリスマスチャリティーイベント」。 単なる食事提供の枠を超え、「食べる・遊ぶ・学ぶ」の三原則で子どもたちの心を豊かにしようという野心的なこの催し。 足立区や荒川区から集まった約100人の親子の前にスペシャルゲストとして現れたのは、師匠・細川たかし譲りのソウルフルボイスを武器にする歌手、田中あいみ（26）だった。 ホテルの全面協力のもと、特製カレーやクリスマスケーキが振る舞われる華やかな空間。

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田中は子どもたちに歌を直接指導し、「ジングル・ベル」などのクリスマスソングを合唱した。 さらに会場のボルテージを一段引き上げたのは、TBS系バラエティー「あらびき団」でおなじみの風船太郎の登場だ。 巨大風船を使った独特すぎるパフォーマンスに、子どもたちは大いに沸いた。 高級ホテルの宴会場、実力派演歌歌手、そして風船太郎。

現場の空気はピースフルさに包まれていた。 親から子へ…サンタクロースの夢をつなぐ「女将」の決意 2019年、「日本クラウン演歌・歌謡曲 新人オーディション」でグランプリを受賞。 京都弁の「女将」キャラクターと圧巻の歌唱力を武器に、バラエティ番組でも存在感を発揮。 木梨憲武・所ジョージと連続コラボ： 『ドアを開けてみた』『NAZO』に続き、2026年4月に『優柔不断』をリリース。

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テレビ・メディア出演： NHK『みんなのうた』で『満足です』が放送。 TBS『プレバト!! 』、フジ『ノンストップ！ 』などにも出演。

ラジオ・YouTube： 東海ラジオ『田中あいみはんなりラジオ』を担当。 公式YouTube「女将の中身」も毎週更新。 コンサート： 堀内孝雄や新沼謙治らとともに全国の歌謡コンサートに精力的に出演中。 ステージ上やバラエティー番組では、京都弁の親しみやすい「女将」キャラとして堂々たる立ち振る舞いを見せる田中だが、じゃんけん大会で子どもたちと触れ合う姿は等身大の26歳そのものだ。

デビューして丸6年。

「歌でパワーを届けられるなら、これからも頑張っていきたい」と、優等生なコメントを残した彼女だが、その後に続けた言葉がなんとも味わい深かった。 「実は、高校生の頃までサンタさんがいると信じていたんです。 今振り返ると、親からずっと夢を与えられ続けてきたことになります。 ですから、そんな夢を私も子どもたちに与え続けられたらいいなと思っています」 ……高校生まで、である。

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情報過多な現代において、そこまでピュアな精神を保ち続けるのは一種の才能かもしれない。 だが、見方を変えれば、彼女の両親がどれほどの労力と愛情をかけて、娘の「夢」を長年にわたり守り抜いたのかという証左でもある。