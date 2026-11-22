歌手田中あいみ（26）が22日、東京・錦糸町の東武ホテルで行われた子ども食堂「ピースのごはん」に参加した。NPO法人こどもピースネットワークが招待した、子供と… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

歌手 田中あいみ （26）が22日、東京・錦糸町の東武ホテルで行われた 子ども食堂 「 ピースのごはん 」に参加した。 NPO法人こどもピースネットワークが招待した、子供と保護者100人がカレーの食事会。

その後に田中が登場して、クリスマスソングの「ジングル・ベル」を子供たちと一緒に熱唱。 最後はじゃんけん大会で、子供たちに賞品をプレゼントした。 会見した田中は「めちゃくちゃ楽しかった。 初めての経験でワクワクしました。

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キッズたちと戯れて、歌でパワーを届けられるようにチャレンジを続けています。 子供たちみんながステージの前に集まってくれた時に、視線を合わせて楽しかったです」と話した。 クリスマスは「ずっとサンタさんの存在を信じていて、高校生くらいまでは親も『いるよ』って言ってくれていました。 大学生になって、友達に『お前、何言うてんねん』て言われて衝撃を受けて人生変わりました。

それまでは毎年、サンタさんにお手紙を書いてプレゼントをねだっていました。 一番うれしかったのは車のラジコンのプレゼントでした」と笑った。 今年のクリスマスプレゼントは「師匠から高級ウイスキーをもらいたいですね」と、師匠の細川たかし（76）にリクエストした。 今年を振り返って「デビューして6年目。

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行けていなかった都道府県に行けて、被災した熊本にも歌でパワーを届けに行けました。 『よかったよ』というひと言が本当にうれしくて、パワーを与えに行ったのに、逆にもらってきました」。 来年の目標について「ステップアップして一歩、一歩。 大きくなっていきたい」と話した。

また、大道芸人の風船太郎（58）がバルーンショーを披露。 巨大バルーンを膨らませて中に入るパフォーマンスを見せた。 そして、子供の1人をステージに上げて、膨らませたバルーンの中に入れて、大きな拍手を浴びた。