2027年にデビュー55周年を迎える永遠のスーパースター、西城秀樹。春に開催されて大きな反響を呼び、満員御礼となったフィルムライブが、熱い要望に応え、アンコー…

2027年にデビュー55周年を迎える永遠のスーパースター、西城秀樹。 春に開催されて大きな反響を呼び、満員御礼となったフィルムライブが、熱い要望に応え、アンコール公演『HIDEKI FESTA 2026 秋』として、2026年9月15日から東京と大阪で計4日間開催されることになった。

奇跡の発見！20歳のヒデキが魅せた規格外の武道館と素顔 アンコール公演では、ヒデキが20歳という大きな節目を迎えた1975年の輝きを捉えた2大映像作品が上映される。 一つは、真夏の全国ツアーに密着し、ステージの熱狂だけでなく移動中や楽屋での素顔も収めた貴重なドキュメンタリー『日本縦断20才の絶唱』。 もう一つは、日本人ソロ歌手として史上初と言われる武道館単独コンサートに挑んだ『1975年 ヒデキリサイタル』だ。 奇跡的に発見された約40分間の映像には、若きヒデキの規格外の輝きが凝縮されている。 40年の時を経て解禁！

Advertisement

「幻の84年ライブ」と伝説の50曲挑戦 さらにファンにとって見逃せないのが、今回初公開となる特別上映プログラムだろう。 日程によって上映内容が異なる演出が用意されているのが心憎いところだ。 9月15日の大阪公演と17日の東京公演からなる「Part1」では、『JUST RUN’84 HIDEKI in Tokyo』が特別上映される。 これは1984年の武道館公演で、ファンの間でも名演と名高いものの、長らくライブCDのみで映像化されていなかった“幻のステージ”だ。 マネジャーであった片方秀幸氏所蔵の映像が発掘され、40年の時を経てついに初公開される。