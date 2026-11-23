俳優の畑芽育（２４）、生田斗真（４２）、麻生久美子（４８）が２３日、舞浜・イクスピアリで日本版声優を務めたディズニー・アニメーション映画「ビリーと魔法のはじまり」（１２月４日公開）魔法のクリスマスツリー点灯イベントに参加した。 畑は開口一番...

生田斗真「劇場スタッフかと思ったら…」正体がまさかの人気俳優で驚き 映画「ビリーと魔法のはじまり」クリスマスツリー点灯イベント俳優の畑芽育（２４）、生田斗真（４２）、麻生久美子（４８）が２３日、舞浜・イクスピアリで日本版声優を務めたディズニー・アニメーション映画「ビリーと魔法のはじまり」（１２月４日公開）魔法のクリスマスツリー点灯イベントに参加した。

この日限定の演出が施されたツリーに、３人が劇中で使用される呪文「目指す、命じる、そして目覚めよ！ 」を唱えると、ツリーは光で彩られた。 オーディションを経て、念願のアリス役を射止めたという麻生は「オーディションの結果を心待ちにしていたんですけど、会社のグループＬＩＮＥで業務連絡みたいに『収録』とあって。 いつ驚いて喜んでいいのか」と、タイミングを逃したことを述懐した。

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物語にちなみ「予想外の出来事」を聞かれた生田は「今日初めて劇場で作品を見たんですけど、会場に入る前にスタッフさんかなと思ったら、風間俊介がいたんですよ。 ファン過ぎると、ここまで入り込めるんだという驚きが」といい、会場をわかせていた。 作品については「名作だって喜んでいた」と明かすと、畑は「風間さんにそう言われると安心ですね、ありがとうございます」と頭を下げていた。