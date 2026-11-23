俳優・生田斗真が、22日、千葉・舞浜のイクスピアリで行われたディズニー・アニメーション・スタジオの最新作『ビリーと魔法のはじまり』（原題：Hexed／12月4日公開）魔法のクリスマスツリー点灯イベン…

俳優・生田斗真が、22日、千葉・舞浜のイクスピアリで行われたディズニー・アニメーション・スタジオの最新作『ビリーと魔法のはじまり』（原題：Hexed／12月4日公開）魔法のクリスマスツリー点灯イベントに畑芽育、麻生久美子とサプライズ登場。

予想外の出来事を明かした。 本作は、長編アニメーション作品のディズニー・ヒロインとして初となる“現代の高校生”が主人公の物語。 型破りな性格で学校でも周囲になじめずにいる高校生の少女、ビリー・ドーが、不思議な力に目覚めることから物語が動き出す。 ビリー役の日本版声優は畑が務め、ビリーの冒険を支える魔法マスターの三つ目の猫・ビーフ役を生田、娘を守るため秘密を抱え続けるビリーの母・アリス役を麻生が担当する。

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ラストに予想外の結末が待っている本作にちなみ、身の回りで起きた予想外の出来事を明かした3人。 畑は、「写真集の発売イベントに上海からのファンが来てくれたんです。 ものすごくうれしくて。 結構日本語が達者な方だったんですけど、『芽育ちゃんに会いに来るまで踏んだり蹴ったりだったんだけど、芽育ちゃんに会えて心が晴れた』って言ってくれて忘れられなくて。

海外の方からも応援されてるという、うれしいサプライズでした」と笑顔で披露。 そんな中、生田はイベント登場前に驚いた出来事があったと明かした。

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「まさに今日なんですけど、映画館で本作を初めて見させていただいたんですけれど、僕らが会場に入る前にスタッフの一員かなと思ったら、風間俊介がいたんですよ。 予想外すぎて。 彼とはもう知り合って30年近くになるんですが、中学生の頃からディズニーファンで。 ファンすぎるとここまで入り込めるんだ（笑）っていう驚きがすごくありました」とまさかの出来事を暴露し、会場も爆笑。

風間は、その後「名作だったよ～」と喜んでくれたそうで、「風間先生のお墨付きがあると安心ですね」と3人は納得。 最後に、畑は「皆さんも自分らしさを見失ってしまった時にぜひ見ていただきたい作品ですし、愛おしくて大切にしたいキャラクターも見どころです。 家族の物語でもあるので、ぜひご家族と一緒に見に行ってもらえたらうれしいなと思っています」と締めくくった。