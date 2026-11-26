九州大学大学院工学研究院の窪田亮教授らの研究チームは、生物の細胞が自ら組織や器官を作り出す形態形成の仕組みを模倣して、人工分子が「スクラップ＆ビルド（分解と再構築）」を繰り返しながら、複数種類のマクロ（ミリ～センチメートル）スケールの複雑な空間構造を持つ超分子を自律的に組み上げる新手法を開発しました。

ナノスケールの分子をボトムアップで組み立てて目的の構造を作る「分子の自己組織化」は、次世代材料開発において不可欠な手法です。 しかし、従来の人工システムは熱力学的な制御に頼って作るため、均一な構造になりやすく、生物の組織のように複雑な空間構造を持つ材料を自己組織化で構築することは困難でした。

九州大学大学院工学研究院の窪田亮教授らの研究チームは、生物の細胞が自ら組織や器官を作り出す形態形成の仕組みを模倣して、人工分子が「スクラップ＆ビルド（分解と再構築）」を繰り返しながら、複数種類のマクロ（ミリ～センチメートル）スケールの複雑な空間構造を持つ超分子を自律的に組み上げる新手法を開発しました。 低分子ペプチドファイバーがあらかじめ自己組織化したヒドロゲルを作製し、その中心から界面活性剤を拡散させました。

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その過程で元のペプチドファイバーが濃度勾配に応じて「分解」され、その後界面活性剤を巻き込みながら組成の異なる新たなファイバーへと「再構築」されることを発見。 界面活性剤の拡散に伴って、ファイバーの分解と再構築の境界が波紋のようにゲル内を伝播（でんぱ）していくことで、組成や太さの異なる複数種のファイバーがおのずと分化・配置されることを突き止めました。 今回の成果は、複雑で高度な機能を持つ次世代ソフトマテリアル創製に向けた新たな設計指針となるものです。