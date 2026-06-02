生活者マクロトレンド2026とその活用：12,000人調査から見える新たな消費価値

QO株式会社が2026年6月17日に宣伝会議サミットで登壇。2年間・12,000人の調査データを基に、若年層を中心に広がる体験型消費や不完全さを価値とするブランド支持などの社会潮流を分析。リサーチ結果を戦略に落とし込むための見立ての思考法を紹介。

近年、日本の消費者の価値観は大きく変容しており、従来の効率や合理性だけでは捉えきれない新しい消費行動が顕在化しています。 特に若年層を中心に、あえて手間をかけることを楽しむ 体験型消費 や、不完全さや余白を感じさせるブランドへの支持が高まっています。

このような背景の中、QO株式会社は、約2年間にわたり12,000人を対象に実施した大規模な生活者調査のデータをもとに、2026年に向けた社会潮流とその活用方法について発表します。 本セッションでは、単なるトレンド紹介にとどまらず、企業が直面するマーケティング課題、例えば「リサーチ結果が想定内に留まる」「SNSで一瞬話題になるが持続的な購買につながらない」といった問題に対して、新たな戦略立案のヒントを提供します。 調査結果から浮かび上がるのは、消費者の価値観が多様化し、一見相反するようなニーズが共存している現実です。

例えば、デジタル化が進む一方で、アナログな体験やコミュニティとのつながりを重視する傾向も強まっています。 また、環境や社会問題への関心の高まりから、サステナビリティを重視した消費行動も広がっています。 しかし、これらの変化を表面的に捉えるだけでは、持続可能なブランド価値の構築は難しく、消費者の深層心理を理解したうえで、商品開発やブランド戦略に落とし込むことが求められます。

QOは、こうした複雑な社会潮流を読み解くための「見立ての思考法」を提唱しており、データ分析と人間の洞察を融合させることで、より精度の高いマーケティング施策を実現します。 具体的には、リサーチデータを単なる数字として扱うのではなく、消費者の行動や心理の背景にあるストーリーを描き出すことが重要です。 例えば、ある商品が「便利」であることだけを訴求しても、消費者は飽き飽きしているかもしれません。 むしろ、不便さの中に価値を見出す消費者も増えており、ブランドには「不完全さ」や「余白」を演出するクリエイティブが求められています。

本セッションでは、実際の事例を交えながら、2026年に向けて企業が押さえるべき5つの社会潮流を紹介し、それらを具体的なマーケティング施策に展開する方法を解説します。 参加者は、自社のブランド戦略や商品開発に即座に応用できる知見を得られるでしょう。 さらに、このセミナーは、宣伝会議サミットの一環として開催され、マーケティング関係者や経営層にとって見逃せない内容となっています。

QOの代表取締役社長である恒藤優氏が直接登壇し、最新の知見を共有します。20年近くにわたってリサーチとプランニングを手掛けてきたQOならではの視点から、データに基づいた未来予測と実践的なアドバイスが得られる機会です。 セミナーは2026年6月17日（水）15時30分から16時まで、浜松町コンベンションホールにてオフラインで開催されます。 参加者は事前登録が必要ですが、定員に限りがあるため、早めの申し込みが推奨されます





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生活者マクロトレンド 消費価値観 体験型消費 見立ての思考法 QO株式会社

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