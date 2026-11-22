一部の「スズメガ」のオスには生殖器の小片を腹部にこすりつけて超音波を出すことでコウモリから身を守る仕組みがあります。フロリダ大学などの研究チームは、この仕組みに「生殖器を別の小片にこすりつける」「生殖器を硬いトゲにこすりつける」「生殖器を小突起にこすりつける」の3種類あることを突き止めました。

ただ、一部のスズメガでは、生殖器の鱗片が腹部側のどの部分とこすれ合っているのかについて詳しくは分かっていませんでした。 そこでフロリダ自然史博物館のポール・K・メイソニック氏らは、124種類のスズメガのオスを解剖して生殖器と腹部の先端付近の構造を調べました。

研究チームは電子顕微鏡で細部を観察し、代表種はCTでも撮影。 その結果、超音波を出す仕組みは3種類に分けられ、いずれも生殖器にあるうろこ状の小片「鱗片」を腹部の先端付近にこすりつけて発音することが判明しました。 鱗片をこすりつける先は種によって異なり、「腹部側の別の鱗片」「硬いトゲ」「細かな突起」の3種類があります。 右端の3D画像で黄色く示された生殖器の鱗片が矢印の方向に動くと、オレンジ色で示された腹部側の構造とこすれ合って超音波を発するとのこと。

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研究チームはスズメガの体を軽く押さえて捕食者に捕まった状況を再現し、その時にスズメガが出した超音波を録音しました。 その結果、トゲや細かな突起を使う種は鱗片同士をこすり合わせる種よりも、0.1秒間のうち超音波が出ていた時間の割合が高いことが分かりました。 ヒトリガの一種の超音波を使った