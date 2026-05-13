生成AI時代の創造性を拓く：ストーリーテリングに基づくビジュアル生成実践ウェビナーの開催

ツール操作ではなく、テーマをビジュアルに落とし込む思考プロセスを学ぶ実践型セミナー。ストーリー構築からプロンプト変換までをワークショップ形式で習得します。

現代のクリエイティブ業界において、 生成AI の台頭は単なるツールの導入を超え、表現の本質的な在り方を変えようとしています。 多くのユーザーがAIツールを導入し、プロンプトを入力して画像を生成することに慣れ始めていますが、そこで直面するのが『意図した通りのビジュアルをいかにして導き出すか』という壁です。

単に単語を並べるだけでは、AIが生成する結果は平均的になりがちであり、作り手の個性を反映させた深い表現に到達することは困難です。 こうした課題を解決するために企画されたのが、今回開催される実践型のウェビナーです。 本セミナーの最大の特徴は、特定のツールの操作方法を教える操作説明会ではなく、『テーマをどのように解釈し、それを具体的なビジュアルとして落とし込むか』という思考プロセスに重点を置いている点にあります。 本ウェビナーの核心となるコンセプトは、ストーリーテリングの導入です。

優れたビジュアルには、必ずそこに至るまでの文脈や物語が存在します。 例えば、単に『美しい風景』というプロンプトを入力するのではなく、『かつて文明が栄え、今は静かに自然に飲み込まれた、忘れ去られた空中都市の黄昏時』というストーリーを設定することで、AIに提供する情報は劇的に豊かになります。 キャラクターにおいても同様です。 その人物がどのような人生を歩み、今どのような感情を抱いてそこに立っているのかという背景を言葉にすることで、プロンプトは自然と具体的になり、結果として生成される画像の密度と説得力が飛躍的に向上します。

本セミナーでは、この『ストーリーを構築し、視覚情報へ変換する』という一連の流れを、参加者が実際に体験しながら習得できるワークショップ形式で提供します。 具体的なカリキュラムとしては、まずテーマを具体的なシナリオへと昇華させる手法について詳しく解説します。 そこからキャラクターの詳細な設定や、情景の構成要素を組み立てるプロセスを学びます。 さらに、構築したシナリオをAIが理解しやすいプロンプトへと変換するための重要ポイントについても触れます。

特に、最近ではLLM（大規模言語モデル）を活用して、人間が考えた大まかなコンセプトを精緻なプロンプトへと拡張させる手法が有効であり、その具体的なコツについても伝授します。 座学による解説の後には、実際にその場で行う画像生成ワークショップへと移行し、学んだ理論を即座に実践することで、体感的な理解を深めていただく構成となっています。 講師を務めるのは、専門学校にてアニメ・マンガ・ゲーム業界という、日本が世界に誇るクリエイティブ分野を志す学生たちに指導を行う専門家です。

映像制作とデザインの両面から、企画の立案から表現技術の習得まで、現場で通用する実践的な指導を長年担当してきました。 近年では、生成AIの爆発的な進化をいち早く教育現場に取り入れ、文章生成や画像・動画生成AIをどのようにしてクリエイティブな学習に組み込むかを研究しています。 AIを単なる効率化の道具としてではなく、人間の創造性を拡張するパートナーとしてどう活用すべきか。 その実例を交えた発信に加え、生成AI活用コミュニティである『IKIGAI Lab.

』への参画や、教育AIサミット2024などの権威ある舞台での登壇を通じて、教員や教育関係者に対してもAI時代の教育指針を提示し続けています。 また、本セミナーを主催するクリーク･アンド･リバー社は、1990年の設立以来、『プロフェッショナルの生涯価値の向上』と『クライアントの価値創造への貢献』という崇高なミッションを掲げて活動しています。

同社は、映像、ゲーム、Web、広告、出版といった伝統的なクリエイティブ分野から、作家、舞台芸術、建築、さらには最新のAI/DX、アスリート分野に至るまで、極めて広範なプロフェッショナルに特化したエージェンシー事業、プロデュース事業、ライツマネジメント事業を展開しています。 C&Rグループとして、医療やIT、会計、法曹、ファッション、食、ライフサイエンス、CXO、アグリカルチャーなど、計18もの多岐にわたる専門分野で事業を拡大させてきました。 これは、あらゆる専門知を掛け合わせることで新しい価値を生み出そうとする同社の姿勢の表れです。

さらに、同社は現状に甘んじることなく、XR、NFT、メタバース、ドローンといった次世代テクノロジーの導入や、グローバルな開発体制の構築、プロフェッショナル専用の求人サイト運営など、サービスの幅を絶えず広げています。 時代の変化に即応し、常に最先端の技術をプロフェッショナルの手に届けることで、彼らが最大限の能力を発揮できる環境を整えています。

今回の生成AIウェビナーも、そうしたビジネスクリエイションカンパニーとしての使命の一環であり、AIという新たな叡智をクリエイターが使いこなすことで、人々の幸せと社会の価値創造に貢献することを目指しています。 参加者は、単なる技術習得にとどまらず、AI時代のクリエイティブにおける新しい思考法を身につけることができるでしょう





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生成AI 画像生成 プロンプトエンジニアリング ストーリーテリング クリーク･アンド･リバー社

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