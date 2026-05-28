生成AI時代の競争優位は経験知にあり――ナレッジマネジメント白書2026が示す課題と解決策

生成AIが情報探索と整理を自動化する中、企業が本当に求める競争力は「経験から生まれるナレッジ」にある。本白書は最新調査を基に、暗黙知の可視化と組織資産化の重要性、AI活用に伴う課題を明らかにし、実践的な解決策を提示する。

生成AI の急速な進化は、情報の探索から整理・要約、そしてアウトプットまでを自動化し、人間が行っていた知的作業の多くを代替する時代を切り拓いています。 情報はかつてない速度で流通し、その価値は急速にコモディティ化しています。

このような環境変化は、企業経営に根本的な問いを投げかけます。 すなわち「全員が同じ情報にアクセスできる時代に、競争優位はどこから生まれるのか」という問題です。 私たちはその答えを「経験から生まれるナレッジ」に見出しています。 顧客との向き合い方、失敗から学んだ教訓、現場で培った判断プロセスといった経験知は、他社が容易に模倣できない競争力の源泉です。

しかし、こうした知見は未だ多くが個人の暗黙知として埋もれ、組織全体で活用できていません。



本白書「ナレッジマネジメント白書 2026」では、生成AI活用とナレッジマネジメントの実態を最新の調査データに基づき分析し、AI時代における競争力の源泉を探ります。 ナレッジマネジメントは30年以上にわたり「解のない問い」とされてきましたが、野中郁次郎氏が提唱した知識創造理論以来、企業は様々な施策に挑戦し続けています。 多くの組織が「仕組みはあるが使われていない」「資産は眠っている」といった壁に直面してきました。

生成AIの台頭により、情報の検索・整理・活用は飛躍的に効率化されたものの、同時に「誰でも同じ情報にアクセスできる」状況が標準化しました。 情報量や速度だけでは競争優位は生まれず、企業が真に問われるのは「自社だけが保有する経験知を、どれだけ資産化できているか」という点です。 暗黙知を可視化し、組織全体で共有可能な形式知へと転換することで、個人の知見を組織資産へと昇華させることが、AI時代の競争力の根幹となります。



調査結果からは、ナレッジマネジメントへの関心が「認知」から「理解」へ、そして「実践」へと段階的に深化していることが分かります。

一方で、多くの企業が依然として構造的課題に直面しています。 インタビュー対象の一橋ビジネススクール特任教授・楠木建氏は、形式知だけでなく「ベテランのノウハウ」や「成功・失敗事例」といった経験知が同等に求められていると指摘します。 また、情報へのアクセスが「どこにあるかわからない（35.9%）」「辿り着くまでに時間がかかる（25.5%）」というデータは、検索性や情報構造、導線設計に問題が残っていることを示唆しています。

さらに、AI活用における課題は「業務の定義」「ナレッジの整備」「ガバナンス」の三つに分散しており、特に「AIに任せられる業務範囲が定義できていない（17.7%）」が最も高い比率を占めています。 活用が個人レベルに留まる企業では業務範囲の未定義やナレッジの分散が顕在化し、チーム・全社レベルへ拡大するとセキュリティやガバナンスへの不安が主要課題に変化します。 これらの知見を踏まえ、私たちはQastというプラットフォームを通じて、ナレッジの可視化・共有・活用を支援し、企業が暗黙知を資産化して競争優位を確立できるよう支援していく決意です





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