9月11日公開の『5秒で完全犯罪を生成する方法』は、生成AIで完璧な犯罪を企てる兄・航と、誤って殺人容疑をかぶった妹・幸来の危機を描くサスペンス。第30回プチョン国際ファンタスティック映画祭のB Extreme部門で正式招待され、ワールドプレミアを果たす。

9月11日に全国同時公開が決定した新作 サスペンス映画 『5秒で完全犯罪を生成する方法』は、デジタル時代の倫理と恐怖を鋭く描く作品として注目を集めている。 本作の主人公・航（演：重岡）は、偶然にも妹・幸来（演：原）を殺人事件の被疑者にしてしまったことから、彼女を救うために 生成AI を活用し、完璧な犯罪シナリオを構築しようと奔走する。

物語は、幸来から「お兄ちゃん…どうしよう」という絶望的な助けを求める電話が航の元に届くシーンから幕を開ける。 航は慌てて自宅のパソコンに向かい、生成AIに対して『完全犯罪を成立させる方法を教えてください』というプロンプトを入力する。 AIは瞬時に膨大な情報を解析し、証拠の隠蔽やアリバイ作りの手順を提示するが、そこには予期せぬ罠や倫理的なジレンマが待ち受けていた。 AIが提示する手段は法的には完璧でも、人間の感情や欲望が絡むとそこに破綻が生じ、航は次第に自らの行動がさらに深い闇へと吸い込まれていくことに気付く。





本作は、単なる犯罪スリラーにとどまらず、現代社会に浸透しつつある生成AI技術がもたらすリスクと可能性を浮き彫りにする社会派ドラマでもある。 監督は、AIと人間の関係性をテーマに掲げ、テクノロジーが倫理的判断を超えて行動を決定する未来像を描くことを試みた。

「AIはツールであり、使い手がそれをどう操るかが問題だ」というメッセージは、観客に深い考察を促す。 キャスト陣は、重岡の緊迫した演技と原の繊細な感情表現が光り、二人の兄妹の絆と絶望が画面いっぱいに広がる。 加えて、サウンドデザインや映像美も高く評価されており、特にAIが生成したコードやデータが画面上に流れるシーンは、視覚的にも知的刺激を与える。





さらに本作は、韓国・富川で開催される第30回プチョン国際ファンタスティック映画祭（Puchon International Fantastic Film Festival）の正式招待作品として選出された。 B Extreme部門にエッジの効いた作品として採択され、7月2日からの上映でワールドプレミアを飾ることとなった。 重岡は「初めての国際映画祭への出品で、生成AIと犯罪という現代の最も不気味なテーマを世界の観客に提示できることに大きな期待と緊張が混在しています」と語り、作品が国際舞台でどのように受け止められるかを熱望している。

プチョン国際ファンタスティック映画祭はアジア最大級のジャンル映画祭として知られ、サスペンス、ホラー、SFといった独創的な作品が集結する場である。 本作が同祭でのワールドプレミアを果たすことは、日本のジャンル映画が国際的に評価される重要なステップとなるだけでなく、AIをめぐる倫理的議論を映画を通じて世界に広める契機ともなるだろう。 監督は「日本ではジャンル映画の制作機会が限られているが、今回の招待はその壁を打ち破り、オリジナルな日本発の作品を世界に発信する絶好のチャンスだ」と述べ、制作チーム全員が胸に抱く強い思いを語った。





『5秒で完全犯罪を生成する方法』は、テクノロジーと人間の葛藤を描くと同時に、観客に未来の社会を問いかける作品として、公開後の反響が期待されている。 AIと法の境界線が曖昧になる中で、個人の選択がどれほどの影響を及ぼすのか、そして「正義」とは何かを改めて考えさせられるだろう。 映画ファンだけでなく、AI研究者や法曹関係者にも注目される本作は、映画と現実が交錯する瞬間を体感させることで、観る者の心に深く刻まれること間違いない





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