カスタマークラウド「CCAGI」導入の決め手・作ったもの・期間と費用感・つまずき・効果まで、利用企業側の口から公開。機密情報を外に出せない企業のAI活用を支援。

ビジネスコミュニティバー「参謀BAR」を運営する株式会社経営参謀（本社：東京都新宿区、代表取締役：新谷 健司）は、2026年12月24日（木）に参謀BAR新宿にて、株式会社ASTO Asia 代表の高尾哲氏を事例発表者に迎えた「【事例共有会】生成AIを活用したシステム開発 〜ASTO Asia高尾社長が語る、カスタマークラウド社のスーパーAI導入のリアル〜」を開催します。

カスタマークラウド社のスーパーAI「CCAGI」を用いた自社専用AI環境の構築事例について、「導入の決め手」「実際に作ったもの」「かかった期間と費用感」「つまずいたところ」「効果」を、ベンダーではなく利用企業側の視点から順を追って共有する、中小企業経営者向けの事例共有会です。 生成AIの普及が進む一方で、中小企業の現場では「調べ物や文章作成には使っているが、それ以上の活用に踏み出せない」「自社の業務に合ったシステムをAIで作りたいが、何から始めればいいか分からない」という声が多く聞かれます。

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また、顧客情報や機密情報を扱う企業にとっては、外部のAIサービスに業務データを渡すことへの不安が、AI活用の壁になっています。 本イベントでは、実際にCCAGIを導入した株式会社ASTO Asiaの高尾哲氏が、成功談だけでなく「ここは想定と違った」「ここで時間を食った」まで含めた、導入前の経営者がいちばん知りたいリアルを共有します。