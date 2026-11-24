プレスリリース 生成AIの個人活用から組織活用へ森トラストのAIエージェント人材育成事例を公開

本研修では、個人単位の業務効率化に留まっていた生成AI活用を、部門単位の業務改善・業務変革へと広げることを目指し、実際の業務課題を題材とした実践型プログラムを実施しました。

業務フローを整理し、AIに任せる業務と人が担う業務を検討したうえで、AIエージェントの企画・設計からデモ開発までを実践。 組織単位でAI活用を推進する人材の育成を支援しました。 森トラスト株式会社では、2024年頃から生産性向上や業務の質・スピード向上、新たな価値創出を目的として全社的に生成AI活用を推進してきました。 一方、活用の多くは情報検索や資料作成など個人単位の業務効率化が中心で、生成AIを部門単位の業務プロセスにどのように組み込み、業務改善につなげていくかが次の課題となっていました。

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本プログラムでは、約30名の社員を対象に、実際の業務課題をテーマとして業務フローの整理からAIエージェントの企画・設計、Microsoft Copilot Studioを活用したデモ開発までを実践。2日間の集合研修に加え、約1カ月にわたる伴走支援を通じて、AIエージェントの業務活用を見据えた実践的な学びを支援しました。 今回の研修では、単に生成AIに関する知識を習得するのではなく、実際の業務課題を題材として、AIエージェントをどのように企画・設計し、業務へ組み込んでいくのかを実践的に学ぶことを重視しました。

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参加者には、まずどの業務をAIに任せるのか、どのような情報を入力し、何を出力させるのか、人はどこで判断するのかを整理してもらいました。 そのうえでMicrosoft Copilot Studioを活用したデモ開発まで取り組むことで、AIエージェント導入を具体的にイメージできる状態を目指しました。 『ビルスピ』様にお願いした理由は、一般的な生成AI研修ではなく、自社の業務課題を題材に企画・設計からデモ開発まで一貫して支援いただける点にありました。

また、今回育成したい人材像である「組織単位でAI活用を設計できる人材」を明確に定義いただき、研修後のゴールを共有しながら進められたことも大きなポイントでした。