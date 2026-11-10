生成AIでシステム自作はどこまで可能か 参謀勉強会が2026年12月15日に新宿で開催

経営参謀が2026年12月15日に参謀BAR新宿で勉強会を開催し、SaaSを残すか自作に切り替えるかの判断軸を解説します。生成AIによるシステム自作の線引きとリスク対策が主なテーマです。

経営者コミュニティ「参謀」を運営する株式会社 経営参謀 （本社：東京都新宿区、代表取締役：新谷 健司）は、2026年12月15日（火）18時45分から、東京都新宿区の参謀BAR新宿で 参謀勉強会 を開催します。テーマは「SaaSは解約すべきか？」と「 生成AI で情報システムはどこまで自作できるのか」で、手法とリスク対策の現在地を実務家が解説します。

ゲスト講師は、株式会社Galirage 代表取締役CEOの森重真純氏です。Galirageはプライム上場企業45社（グループを含む）・229プロジェクトのAI活用を支援してきた企業で、同氏が登壇し、生成AIによるシステム自作の「できる・できない・やってはいけない」の線引きを示します。

Also read ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町 大切な人やご家族との笑顔を輝かしい未来へとつなぐ ホリデーシーズンをお祝いする“クリスマス＆ニューイヤー”を開催

生成AIによる自作の線引きと、SaaSを残す判断軸

今回の勉強会では、生成AIによるシステム自作の「できる・できない・やってはいけない」の線引きを整理します。講演では、SaaSを「残す」か「自作に切り替える」かを判断するための軸も解説される予定です。

対象は、月額のSaaSやWebサービスが増え続けている経営者と、エンジニアがおらずシステムの内製化を検討している経営者です。主な検討領域として、顧客管理、予約管理、勤怠、日報、問い合わせフォーム、社内の承認フローが挙げられています。

Advertisement

主催者によると、「自社に合うシステムがないから」という理由で、月額数千円から数万円のSaaSやWebサービスを何本も契約している会社は少なくありません。毎月引き落とされる請求書をすべて合計すると、無視できない金額になっている企業も多いのが実情だと説明されています。

解約か継続か、経営者が迫られる二択の背景

主催者は、この1年で生成AIに指示するだけでアプリやシステムが動く「バイブコーディング」が急速に実用化したと指摘しています。その結果、「SaaSやWebサービスを解約して自作した」という話が経営者の間で聞かれるようになったとしています。

一方で、判断材料がないまま流行に乗るか様子見をするかの二択を迫られている経営者が増えているとも述べられています。主催者が挙げる論点は、本当に解約してよいのか、どこまで自作できるのか、作ったあとは誰が保守を担うのか、の3点です。

この勉強会は、これらの問いに対して事例を交えながら答えを探る場として設計されています。立場の異なる経営者や実務家が同じ論点を共有することで、感覚的な判断から一歩踏み込んだ検討につなげることが狙いと考えられます。

Advertisement

自作システムのリスク対策と当日の開催概要

勉強会では、自作システムにつきものとされるリスクへの実務的な対策も取り上げられます。挙げられているリスクは、情報漏えい、停止、属人化の3つです。自作を選択肢に入れる場合、これらの管理方法を事前に確認することが重要になります。

講演の見どころとして、SaaSを「残す基準」と「自作に切り替える基準」を事例をまじえて整理する点が示されています。SaaSの継続を検討している経営者にとっては、解約の判断を先送りせずに基準を持つための機会になるでしょう。

開催日時は2026年12月15日（火）18時45分からで、会場は東京都新宿区の参謀BAR新宿です。主催の株式会社経営参謀は、経営者コミュニティ「参謀」を運営しており、今回の勉強会もその活動の一環として行われます。SaaSの契約見直しや社内システムの内製化を検討している経営者は、判断の前提を整理する場として参加を検討できます。