生成AIを利用した資料作成業務の現状と課題

調査の結果、資料作成に負担を感じる営業担当者は65.2%にのぼり、生成AI利用者の58.9%が作成時間を3割以上削減できたと回答する一方で、プロンプトの作成や生成後の内容の確認・修正の負担があること、また、資料が「生成AIらしいデザインになってしまう」といった課題が明らかになりました。

調査の結果、 資料作成 に負担を感じる 営業担当者 は65.2%にのぼり、 生成AI 利用者の58.9%が作成時間を3割以上削減できたと回答する一方で、プロンプトの作成や生成後の内容の確認・修正の負担があること、また、資料が「 生成AI らしいデザインになってしまう」といった課題が明らかになりました。6割以上の 営業担当者 が 資料作成 業務に負担を感じていることが判明しました。

⽣成AIを活⽤して資料作成時間を削減できれば、本来注⼒すべき営業活動や戦略業務に、より多くの時間を充てられる可能性があります。 ⽣成AI利⽤者の約1/3が資料作成時間を3〜4割ほど削減できていると実感しています。 ⽣成AI利⽤者の約1/4は資料作成時間を「半分以下まで削減できた」と回答しており、活⽤次第で⼤幅な業務効率化につながっています。 資料作成業務で⽣成AIを活⽤する担当者は、全体の約半数にとどまりました。

今後、⽣成AIを業務に浸透させられている企業とそうでない企業の間で、⽣産性や業務スピードの差がさらに広がっていくことが予想されます。 資料作成特有の課題として、「⽣成AIらしいデザインになってしまう」という声がありました。 社内向け資料では⼀定程度許容される⼀⽅、経営層向けや顧客向け資料では、品質の⾯でまだ課題が残っています。 資料作成業務を負担に感じるかという問いに対し、「とても感じる」が31.4%、「やや感じる」が33.8%で、合計65.2%が負担を感じていると回答しました。

また、1週間の業務時間のうち資料作成に使う時間は「6〜10時間」が28.7%、「11〜20時間」が8.9%、「21〜30時間」が4.8%で、約4割が週6時間以上を資料作成に費やしています。 資料作成業務に生成AIを利用しているのは53.9%、利用していないのは46.1%でした。 利用しているサービス（複数回答）はChatGPT（88）、Copilot（55）、Gemini（53）が上位に挙がりました。 生成AIを利用して作成している資料（複数回答）は「営業提案書（顧客向け）」（80）、「会議資料・議事録」（65）、「報告書・レポート」（54）が上位。

生成AIを利用している作業（複数回答）は「文章作成・要約・整理」（70）、「アイデア出し・ブレスト」（57）、「情報収集・リサーチ」（48）が上位でした。 生成AIの利用による資料作成時間の削減効果は、「1〜2割ほど削減」38.0%、「3〜4割ほど削減」34.2%、「5〜6割ほど削減」16.5%、「7〜8割ほど削減」6.3%、「9割以上削減」1.9%。3割以上削減できたとする回答が合計で約6割になっています。

生成AI利用時の不満・課題（複数回答）は、「理想通りの出力を得るプロンプト作成が難しい」（42）、「生成された情報の正確性に不安がある」（38）、「生成AIっぽいデザインになってしまう」（35）、「出力内容の確認・修正に時間がかかる」（34）、「自社のテンプレートに合わせられない」（32）が上位





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生成AI 資料作成 営業担当者 業務効率化 課題

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