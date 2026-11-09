生島剛が石ノ森章太郎氏の息子たちと語るダイエットの真実と健康維持

生島剛は石ノ森章太郎氏长子石丈と孫の俳優星流とともに、ライザップでの減量経験や健康維持の秘訣について語り、老後まで役者を続けるための食事法を明かした。

俳優でMCの 生島剛 は、漫画家 石ノ森章太郎 氏の長男であり、俳優・脚本家・演出家として多角的に活動する石丈、および星流との対談を行い、健康とライフスタイルについて具体的な議論を展開した。この対談では、生島自身が行った激しい減量体験や、現役の俳優たちが維持すべき肉体管理法、そして創作活動との両立方法について詳細なエピソードが語られた。

ライザップ経験と生島剛の減量エピソード

生島剛は、11年前にダイエット会社ライザップのCM出演のために、わずか3か月間で体重を9キロ減少させた過去について振り返った。この時の成果として、腹部の脂肪が減少し腹筋が1パックの状態から6パックの状態へと変化したが、現在はその1パックの状態に戻っていると明かした。この減量プロジェクトの成功について、当時幻冬舎の社長であった見城徹は「いろんなのを見たけど、生島のが一番インパクトがあった」と高く評価し、激賞を行ったことが語られた。生島は、最初の3週間は身体的につらい時期であるとしながらも、身体に変化が生じてくるとそのプロセスが面白くなると述べ、継続の重要性を強調した。

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減量継続の現実的なハードルと動機

なぜ多くの人が減量後の体重管理に失敗するのかについて、石丈は「大体、見せる理由がない人はダメ」と指摘し、彼女ができたり特定の場面で自分の肉体を見せたりする動機がない限り、努力は持続しないとの見解を示した。この意見に対して、星流は自身の経験から、ライザップの契約当時ギャラが発生していたため、1年間は体重をキープするよう指示されていたものの、その後については金銭的なインセンティブがないと維持が難しいと率直に話した。星流は、この年になるとお金がなければ何事も継続し難いという現実的な側面を、親指と人さし指で丸を作って笑いながら説明した。

若手俳優星流の健康観と長寿へのアドバイス

0歳から子役として活躍し、来月2日には18歳となる星流に対して、生島剛は「日本一健康に詳しいアナウンサー」と自称して、若者への健康アドバイスを行った。生島は温かいお茶を飲みながら、友人関係、健康、そして金銭的安定の三者が重要であると説き、特に身体を冷やさない生活習慣を心がけることが、90歳まで現役の役者として活動を続けるための鍵であると伝えた。この健康維持の哲学に対し、石丈は「私、違うことばっかりやっています」と自嘲気味に笑い、自らが実践しているライフスタイルとは異なるアプローチであることを示した。

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石丈の脚本執筆スタイルと創作活動

俳優であると同時に、脚本家、演出家、映画監督、そして映画および演劇のプロデューサーとしても活動する石丈の多角的なキャリアについて、生島剛は「丈君は役者、演出、脚本も書ける、大谷を超える3刀流だね」と称賛した。石丈は、自身の脚本執筆プロセスについて、1シーンごとに起承転結の構成を明確に定めてから文章を作成すると明かした。そのため、個々のシーンにおける起承転結の構成が決定するまでに時間がかかるという特徴があり、その厳格な創作手順が作品の質を支えていると語った。

石ノ森章太郎氏との関わりと家族への提案

イケメンに成長した星流を見て、生島剛は石丈に対し、星流に「仮面ライダー」のような大役を頼むために、原作者であり父親である石ノ森章太郎氏の人脈を活用すべきではないかと提案を行った。仮面ライダーは石ノ森章太郎氏の代表作として知られており、この提案は生島剛が石ノ森氏の作品に対する理解と、星流のポテンシャルに対する期待を同時に示すものとなった。これに対して石丈は、自分の息子である星流をそのような大型プロジェクトに推薦する際に、父親としての複雑な心境や、頼み辛いという事情を隠さず、親心の本音を見せた。