米テキサス大学ダラス校は11月24日、生きたヒト細胞のDNAにデータを保存し、“おとりの配列”を混ぜて読み取りを制御する研究「DNA CODEC」について紹介した。

文字などの情報をDNAの塩基配列に置き換え、後から読み取って復元する技術。 DNA CODECは、試験管内の合成DNAを保管する方法と違い、培養したヒト細胞のゲノムに情報を組み込む。

細胞が分裂するとき、保存した情報も一緒に複製される仕組みを使う。 研究の新しさは、複数の細胞群を使う保存と、“おとり”による読み取り制御を組み合わせた点だ。 データとよく似たおとりの配列を持つ細胞も混ぜ、DNAを読むだけでは本物を判別しにくくする。 正規の読み手は、別に保管した鍵となる細胞群の配列と変換表を使い、おとりの情報を差し引いて元の文章を復元する。

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