甑島トライアルステイ2027年1月開催 移住検討者3組を募集

鹿児島県の甑島で、2027年1月29日から31日までの2泊3日の移住体験「甑島トライアルステイ」が開かれます。船賃や宿泊費、食事は事務局負担で参加費は無料、申込締切は2027年1月5日です。地域行事や職場・住まいの見学を通じ、島の暮らしを体験できる内容です。

株式会社 薩摩川内市観光物産協会 （本社：鹿児島県薩摩川内市）は、甑島への移住を具体的に検討している人を対象とした「令和8年度 甑島トライアルステイ 」を、2027年1月29日（金）から31日（日）までの2泊3日で開催します。主催の 薩摩川内市観光物産協会 は、甑島地域雇用・移住定住対策協議会からの委託を受けて本事業を進めています。申込みの受付は、参加者3組、1組3名までを対象に行われます。

甑島は、鹿児島県薩摩川内市の西方に浮かぶ上甑島、中甑島、下甑島からなる離島です。本土とはフェリーや高速船で結ばれています。断崖や奇岩が続く海岸線や豊かな森、海の幸に恵まれた一方で、人口減少と高齢化が進んでいます。このため、新たな担い手となる移住者の存在が地域にとってますます大切になっています。

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甑島トライアルステイの参加条件と費用の仕組み

甑島トライアルステイの参加費は無料で、船賃、宿泊費、食事は事務局が負担します。参加者が自己負担するのは、自宅から串木野新港までの交通費のみです。費用の負担を抑えられる設計のため、移住を検討し始めた段階の人でも参加しやすい内容になっています。

対象は、甑島への移住を具体的に検討している人です。申込みの締切は2027年1月5日と定められています。定員は3組で、1組あたりの人数は3名までとなっています。

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この事業では、観光ではなく「暮らす目線」で島を見てもらうことを大切にしています。地域の行事に島の人と一緒に参加し、先輩移住者と率直に語り合い、職場や住まい、生活インフラを自分の目で確かめる構成です。移住後の生活を具体的にイメージするための3日間といえます。

下甑島の地域行事と先輩移住者との交流

参加者は、下甑島の手打地区で行われる地域行事「勝山に登ろうど」に参加します。地域の人々と同じ道を歩き、言葉を交わしながら、島の人の温かさや地域のつながりを肌で感じられる機会です。行事を通じて、島の日常に近い形で地域と関わることができます。

先輩移住者との交流会も、プログラムの中心になっています。移住者本人から仕事や暮らしの実情を直接聞けるため、事前に調べただけでは分からない話題にも踏み込めます。島で暮らす人の声を聞くことは、移住後の生活を考える上で欠かせない材料になります。

平日の金曜日に行う職場と住まいの見学

到着日となる2027年1月29日（金）には、漁業、建設、介護など、参加者の希望に合わせた職場を見学します。職場の見学は、働く場所の雰囲気や仕事の内容を知る貴重な機会です。平日に島を訪れるため、実際の勤務の様子に近い形で島の働き方を確認できます。

住まいについては、空き家や市営住宅を訪問します。あわせて、病院、商店、ごみ処理といった生活インフラも見て回ります。移住後に毎日使う施設を確認することで、暮らしの具体像を描きやすくなります。

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見学先は、事前のオンライン面談で参加者の希望をうかがったうえで、一組ずつ調整して決めます。そのため、一人ひとりの関心に沿った内容で見学が組まれる仕組みです。仕事や住まいについて気になる点は、面談の段階で伝えておくとよいでしょう。

移住者の体験談から見る島での暮らし

下甑島へ2021年に移住した看護師の小林恵さんは、もともと離島へき地看護の研修で1年間だけ島に来る予定でした。小林さんは、それまで東京やカンボジアでしか看護師として働いたことがなく、移住の時点では島での長期的な暮らしを想定していませんでした。

小林さんは現在、下甑島へ移住してから6年目を迎えています。看護師の仕事を続けながら、地元の料理人と食堂かわんぐいを営んでいるほか、養蜂にも取り組んでいます。都会にいた頃には想像していなかった暮らしを送っていると話しています。

小林さんは、トライアルステイは観光ではなく生活を体験する場所だと説明しています。仕事のこと、住まいのこと、島での人付き合いのことなど、移住を本気で考えているからこそ気になる点を実際に確かめてほしいと呼びかけています。島での暮らしを自分ごととして感じ取る機会として、本事業への参加を勧めています。

申込みは2027年1月5日が締切です。移住を検討している人は、早めに薩摩川内市観光物産協会へ申し込み、島での暮らしを自分の目で確かめる準備を進めることができます。