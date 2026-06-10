琵琶湖大橋を初めて渡ったのはレンタカーで琵琶湖周辺をドライブする機会があってのことです。琵琶湖大橋は鉄でできた橋で、橋桁や基礎杭など全体で使われた鉄の量は、普通乗用車に換算すると約1万2500台分に相当するのだとか。琵琶湖大橋の手前に「道の駅 びわ湖大橋米プラザ」があり、滋賀県産のお米がたくさん並んでいます。

琵琶湖大橋を渡るのってワクワクするんですよね。 東京ならレインボーブリッジ、横浜ならベイブリッジ、千葉と神奈川を結ぶ東京湾アクアラインはもう、毎日走っても楽しい大好きな橋ですが、先日レンタカーで琵琶湖周辺を ドライブ する機会があって、初めて琵琶湖大橋を渡ってきました！

今回の相棒は、京都駅でお借りしたスズキ・ワゴンRです。 NAエンジンのベーシックなグレードでしたが、十分よく走るし荷物はたっぷり入るしで、あらためてロングセラーモデルの実力をひしひしと感じながらのドライブ。 大津市側から走っていくと、橋の手前に「道の駅 びわ湖大橋米プラザ」があったので立ち寄り、2階の展望デッキからまずは琵琶湖を眺めてみます。 雲が多くてお天気がちょっと残念でしたが、なだらかなアーチを描いてまっすぐに伸びる、白い琵琶湖大橋の側面が見られてさらにワクワク。

鉄でできた橋で、橋桁や基礎杭など全体で使われた鉄の量は、普通乗用車に換算すると約1万2500台分に相当するのだとか。 そんな豆知識を知るのも楽しいですよね。 1階には滋賀県全域から集まった農産物や加工品が並ぶ直売所があり、「米プラザ」というだけあって珍しいお米がたくさんありました。 滋賀県産のお米は総称で「近江米」と呼ばれていて、コシヒカリやキヌヒカリといったメジャーな品種のほか、滋賀県独自の「みずかがみ」や「きらみずき」など、琵琶湖流域の良質な水と気候が美味しいお米を育んでいるのだそうです。

マイカーで来てたら買って帰りたいところでしたけど……、グッと我慢して手作りのおにぎりを購入。 滋賀県産の棚田米・こしひかりの酵素玄米おにぎりで、噛むごとにお米の甘みが広がってすごく美味しかったですよ。 そしていざ、琵琶湖大橋へ突入〜！ 最初はグングンと上り坂でウィーンと唸りながら元気よく走るワゴンR。1964年に完成したという琵琶湖大橋は、なんと最も高い地点が大阪城の天守閣より高いところにあるそうです。

もともと琵琶湖の湖面が海抜84.371mにあり、それが大阪城の天守閣とほぼ同じ高さ。 琵琶湖大橋は湖面からさらに26.3m高くなっているとのこと。 長さは1.4kmあって、左右に広がる雄大な琵琶湖がいいですね。 ワゴンRの着座位置だと、ちょうど柵が目の高さにきてしまったので、もう少しアップライトなSUVとか観光バスなんかだとさらに景色が楽しめそうです。

有料道路なんですが、無料の自転車歩行者専用道路が整備されていて自転車で渡っている人もいて気持ちよさそうでした。 ちなみに自転車好きな人たちの間では、琵琶湖を一周することを「ビワイチ」というらしいですね。 琵琶湖は一周が約200kmあって、周辺の道は制限速度が50〜60km/h程度のところが多いため、クルマで一周するには休憩なしで走っても約5時間かかると言われています。 今回ドライブした区間だけでも、キャンプができるエリアをいくつか見かけたので、いつかクルマで「ビワイチ」にトライしたいなぁと新たな楽しみが増えた旅でした





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