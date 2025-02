琉球コラソン、ジークスター東京に肉薄！守備で奮闘

琉球コラソンはリーグ2位のジークスター東京に僅差で敗れたものの、堅守で強豪に迫りました。

リーグ2位の ジークスター東京 を相手に、 琉球コラソン の選手たちは守備で奮闘し、肉薄しました。前半はGK伊藤峻と島袋翔が好セーブを連発し、8-12で後半に折り返しました。後半も島袋は好セーブを見せ、得点源の野尻雄偉はカットインからのシュートやフェイントからのクイックシュートなど個人技でチーム最多の7得点を挙げ、強豪に迫りました。新加入のPV中島大智は相手の強力なポストプレーヤーを体を張って阻止し、攻撃を封じ込めましたが、僅差で敗れました。現在リーグ2位で日本代表を数多く擁する ジークスター東京 に3点差まで迫ったコラソン。東江正作監督は「守備がだいぶ機能した」と強豪との一戦を評価しました。一方で「勝てるチャンスもあった」と悔しさもにじませました。今試合で特に活躍が目立ったのはGKの2人でした。前半序盤から中盤にかけて出場した伊藤峻は、相手のポストからのシュートを中心に好セーブを連発し、13本の相手シュートのうち5本を止め、阻止率は38.

5%をマークしました。島袋翔は瞬発力と素早い位置取りで速攻や1対1、サイドなどあらゆるシュートを幾度となく食い止めて、身長176センチながら、全身でシュートコースを狭める駆け引きを見せました。阻止率は驚異の42.9%で、コラソンの「守護神」としての役割を果たしました。東江監督も「キーパーは合格点。何も言うことはない」と高く評価しました





