ソフトバンクの右腕が11年ぶりのチーム30セーブを達成し、球団史上初の育成出身守護神となる。来季は40セーブと平均球速154キロ超を目標に掲げ、日本一へ向けて新たなステップを踏み出す。

ソフトバンクの右腕が、チームにとって11年ぶりの30セーブをマークする快挙を成し遂げた。この記録は、育成出身選手としては球団史上初となる歴史的な達成である。今季はチーム最多の53試合に登板し、守護神としてチームの勝利を支え続けた。

選手は初タイトル獲得への意欲をこう語った。「セーブ王が35セーブだったので、全然狙えるなという気持ちはあります」と、次の目標を明確にした。現在のフォーム感覚は安定しており、今後の更なる飛躍への自信を感じさせる内容となった。球団からも来季1年間、守護神を務めることが期待されており、責任は重くなる。

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球団史上初の育成出身30セーブ達成

今季、チーム最多の53試合に登板した右腕は、育成出身ながら30セーブを挙げ、球団史に残る記録を樹立した。「結果だけ見たらきれいな感じになったと思うんですけど、前半は特にそんなに自分の中で感覚が良くなかったので、まだまだやれるなという感じです」と謙遜しつつも、実力に自信を持っている。この記録は、育成枠から支配下登録へ昇格し、守護神の座に上り詰めた道のりの証である。ファンや関係者を唸らせるパフォーマンスで、チームの勝利に大きく貢献した。

シーズン途中には約1ヶ月、9回のマウンドを離れる波乱もあった。登録抹消中の10日間でフォームを見直し、特に修正したのは「立ち方」であった。「気づかないうちにどんどんずれていったのが、たまに出てきて打たれたという感じだった」と自身を振り返る。復帰後も試行錯誤を重ね、再び守護神の座を取り戻すことで、その不屈の精神を示した。この経験が、今季の終盤戦での安定感につながったと分析できる。

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40セーブと日本一へ向けた具体的な目標

次の目標は「40セーブ」であり、「セーブ失敗ゼロというのを目標にしたい」と語る。初タイトルへの野心だけでなく、完璧な投球を目指す姿勢が垣間見える。ソフトバンク上沢投手とは今オフも宮古島で自主トレを行う仲であり、互いに切磋琢磨しながらスキルを磨き続ける予定である。この密な関係性が、来季の好成績につながると期待されている。新庄監督からは、日本一のクローザーになる素質があると期待されており、その期待に応えるためにも数字での証明が求められる。

今季の直球の平均球速は153キロ弱であったが、今後は「最高160キロ、平均154キロ以上は出るようにしたい」と高い数値を目標に掲げている。「フォームが一番大事だと思うんですけど、今年最後は感覚が良かったので、それを維持しながらしっかりトレーニングして上げていけたらなと思います」と話した。身体能力の向上だけでなく、フォームの安定性を維持することが、球速アップの鍵となる。

変化球の磨き上げと三振を取る理想

変化球にもさらなる磨きをかける計画である。昨オフに強化を掲げたフォークには手応えを得た一方、カットボールには課題を残した。「大事な場面で使える球を増やしたい。今年、カットで空振りを取りにいくという球では使えなかったので、しっかり3球種全部、空振りを取れるような球にしたい」と考えている。多彩な変化球を操れるようになれば、打者への脅威はさらに増す。

支配下契約を結んだ際、新庄監督から日本一のクローザーになる素質があると期待された。「来年は結果と内容で自分が一番だと言われるようにしたい」と、自らの地位を確固たるものにする決意を固めている。思い描く守護神像は「理想は全部三振を取ること」である。圧倒的な投球力で、チームを11年ぶりのリーグ優勝、そして日本一へ導く存在となることを目指す。球団のエースとして、来季も活躍が期待される。