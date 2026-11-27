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現役捕手グラドル、なりすまし被害「ご報告とお願い」動画公開 透け透け黒トップスでメッセージ
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グラビアアイドルで野球女子の暫（しばし、28）が27日までに、自身のインスタグラムを更新。「ご報告とお願いです」とつづり、動画を投稿した。透け感のある黒いトッ… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）
透け感のある黒いトップス姿で動画をアップ。
「大事なご報告とお願い」とし、メッセージを発した。 「おつしばさまです。 暫です。 このたび、フェイスブックのアカウントを開設させていただくことになりました。
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こちらのアカウントが暫の本物のアカウントです。 皆さま、フォロー、拡散、ぜひよろしくお願いいたします」とアイコンなどの画面を表示。
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