AKB48・八木愛月、モーニング娘。'26・山﨑愛生、≒JOY・天野香乃愛、DRAW♡ME・福留光帆が、27日放送のTOKYO MX特番『バンマニ!リアルアイカツ！チャレンジ～現役アイドルがアイカツ…

※写真クリックで拡大表示しますAKB48・八木愛月、モーニング娘。

'26・山﨑愛生、≒JOY・天野香乃愛、DRAW♡ME・福留光帆が、27日放送のTOKYO MX特番『バンマニ! リアルアイカツ！ チャレンジ～現役アイドルがアイカツ！ ゲームバトル～』（後7：00～7：30）に登場する。

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番組では、『アイカツ！ 』を観てアイドルを夢見た現役アイドル4人が集結し、リニューアルを果たしたアイテム「アイカツフォン アンコール」に収録されているミニゲームから着想を得た、番組オリジナル企画「リアルアイカツ！ 」に挑戦する。 回る大縄を跳んで引っかかった瞬間に全力キメポーズを決める「大縄キメポーズ」や、マネージャーからの事前アンケートでウラの顔が暴かれる「ウラカツ！